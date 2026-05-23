GOLD: Das Risiko für weitere Abgaben bleibt hoch!

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 22/2026

Wohin bewegt sich der Goldpreis aktuell? Nach dem mittlerweile neunten Wochenverlust in diesem Jahr steht das Edelmetall an einer charttechnischen Weggabelung. Unsere Gold Prognose für die neue Handelswoche deutet auf eine Fortsetzung der Seitwärts- und Abwärtsbewegung hin, solange wichtige Widerstände nicht dynamisch überwunden werden. Trader sollten sich in den kommenden Tagen auf erhöhte Volatilität an den Schlüsselmarken einstellen.

?? Key Takeaways Goldpreis: Das Wichtigste auf einen Blick

Aktueller Kurs: Der Goldpreis verabschiedete sich mit 4.508,0 US-Dollar aus dem letzten Wochenhandel und setzt seine kurzfristige Konsolidierung fort.

Markttendenz (Prognose): Das übergeordnete Setup ist leicht abwärtsgerichtet. Die Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario liegt bei 55 % , das Bull-Szenario kommt auf 45 % .

Kritische Unterstützung: Auf der Unterseite ist die SMA200 bei 4.397,4 US-Dollar die wichtigste Bastion für die Bullen. Ein nachhaltiger Bruch per Tagesschluss würde deutliche Verluste triggern.

Entscheidender Widerstand: Für eine bullische Entlastung muss sich der Kurs zwingend über der SMA50 bei 4.657,9 US-Dollar per Tagesschlusskurs etablieren.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.