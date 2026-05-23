Alpine ist die Sportwagen-Marke der Renault Group, bringt mit der A390 aber erst einmal ein elektrisches Crossover-Modell. Im Interview mit electrive spricht Deutschland-Chef Amaury Marzloff über den Wandel der Marke in der Elektromobilität, welche Priorität ein E-Sportwagen für ihn hat und warum Alpine dabei nicht unbedingt als Erstes auf den Markt kommen will. Herr Marzloff, Alpine ist eine legendäre Sportwagen-Marke. Als Alpine jetzt die Möglichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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