Le 22 mai/May 2026
The common shares of Sproutly Canada Inc will be delisted from the CSE at market close today, May 22, 2026.
Sproutly Canada Inc. is currently suspended. See Bulletin 2022-0908.
___________________________
Les actions ordinaires de Sproutly Canada Inc seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 22 mai 2026.
Sproutly Canada Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2022-0908.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 22 mai/May 2026
Symbol(s)/Symbole(s): SPR
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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Sproutly Canada Inc. is currently suspended. See Bulletin 2022-0908.
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Les actions ordinaires de Sproutly Canada Inc seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 22 mai 2026.
Sproutly Canada Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2022-0908.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 22 mai/May 2026
Symbol(s)/Symbole(s): SPR
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