Le 22 mai/May 2026The common shares of Sproutly Canada Inc will be delisted from the CSE at market close today, May 22, 2026.Sproutly Canada Inc. is currently suspended. See Bulletin 2022-0908.___________________________Les actions ordinaires de Sproutly Canada Inc seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 22 mai 2026.Sproutly Canada Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2022-0908.Date: Market Close/Clôture du marchés le 22 mai/May 2026Symbol(s)/Symbole(s): SPRIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.