© Foto: adobe.stock.comGold sieht sich derzeit zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Eine Preisrallye scheint in weiter Ferne zu sein. Und dennoch mehren sich die Anzeichen dafür, dass der Goldpreis im Sommer rasant ansteigen könnte. Aktuelle Goldpreisentwicklung - Hohe Ölpreise und Anleiherenditen belasten Eine nachhaltige Entspannung im Nahen und Mittleren Osten lässt weiterhin auf sich warten. Die Straße von Hormus ist nur sehr eingeschränkt passierbar. Die Gemengelage hält die Ölpreise hoch. Anleiherenditen erklommen zuletzt beeindruckende und für den Goldpreis belastende Hochs. So kratzten die Renditen der 30-jährigen US-Staatsanleihen unter der Woche am Bereich von 4,7 Prozent. Die zweite Hälfte der …Den vollständigen Artikel lesen
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