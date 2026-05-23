Viele richten sich mit ihren Fragen und Problemen zunehmend an KI-Tools, anstatt menschliche Berater:innen um Hilfe zu bitten. Das gilt auch für Finanzthemen. Kann KI echte Bankmitarbeiter:innen ersetzen? ChatGPT kann jetzt auch bei der Finanzplanung helfen. Nachdem OpenAI erst im April das Fintech-Startup Hiro übernommen hat, können US-Nutzer:innen im Rahmen einer ersten Testphase seit Kurzem ihre Bankkonten verknüpfen und den Chatbot zu Investitions- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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