Hervorragende Ergebnisse im ersten Jahr von Berry Swing, dem von der EU kofinanzierten Kommunikations- und Absatzförderungsprogramm für in Europa angebaute Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und Himbeeren. Zu den Initiativen gehört eine Partnerschaft mit APT Livigno und dem Italienischen Paralympischen Komitee

FERRARA, Italien, May 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im ersten Jahr wurden in Italien und Deutschland 130 Millionen Kontakte erreicht, was auf eine strategische Kombination aus Kommunikationsmaßnahmen, digitalem Marketing und Partnerschaften im Sportbereich zurückzuführen ist. Von besonderer Bedeutung war die Zusammenarbeit mit APT Livigno und dem Italienischen Paralympischen Komitee im Rahmen der Olympischen Spiele 2026. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse des ersten Jahres von Berry Swing, einem Projekt, das darauf abzielt, den Wert europäischer Beeren in Italien und Deutschland zu steigern.

Zu den erfolgreich abgeschlossenen Aktivitäten zählt die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Sportveranstaltungen. Zum einen war da die Beteiligung am Granfondo Fausto Coppi, dem jährlich in Cuneo stattfindenden Amateur-Radrennen, das Teilnehmer aus aller Welt anzieht: Berry Swing erreichte durch diese Initiative fast 200.000 Kontakte. In Deutschland erwies sich die Präsenz des Projekts beim Megamarsch in Freiburg als strategisch klug: 40.000 Menschen nahmen daran teil, zusätzlich zu den rund 500.000 Kontakten, die durch die Kampagne auf der Website der Veranstaltung generiert wurden.

Zwischen Februar und März 2026 (wobei sich dieser Zeitraum mit dem zweiten Jahr der Kampagne überschnitt) fungierte Berry Swing während der Olympischen Spiele als Sponsor von APT Livigno und des Italienischen Paralympischen Komitees. Auf dem Programm stand ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen, darunter Auftritte bei My Livigno TV mit Vorträgen zu den Themen Sport, Ernährung und Anbau sowie eine Sondersendung auf RaiPlay. Sowohl die digitalen als auch die Vor-Ort-Aktivitäten waren umfangreich: gezielte Veröffentlichungen in den sozialen Medien, eine auffällige Logopräsenz auf wichtigen Referenzwebsites während des gesamten Aktionszeitraums sowie die Verteilung von Werbegeschenken und Informationsmaterialien. In zwei Monaten wurden fast 5 Millionen Kontakte generiert.

Die Teilnahme des Projekts an bedeutenden nationalen und internationalen Sportveranstaltungen spiegelt das Engagement von Berry Swing wider, Beeren mit einem gesunden, aktiven und auf das Wohlbefinden ausgerichteten Lebensstil in Verbindung zu bringen. Die Welt des Sports verkörpert in der Tat den Geist der Beeren selbst.

Ebenso bemerkenswert war die Präsenz der Kampagne auf Messen wie der Macfrut und der Fruit Logistica - Gelegenheiten, die die Sichtbarkeit des Projekts stärkten. Auf den International Berry Days im Rahmen der Macfrut hatte Berry Swing einen eigenen Stand und veranstaltete Workshops, die 12.000 Besucher anzogen. In Deutschland besuchten 18.000 Besucher den Stand auf der Fruit Logistica, einer der weltweit wichtigsten Fachmessen der Branche.

Im digitalen Bereich hat Berry Swing seine Aktivitäten in den sozialen Medien verstärkt und seine Präsenz auf TikTok ausgeweitet: In beiden Ländern wurden 72 Millionen Impressionen erzielt. Die offizielle Website verzeichnete mehr als 20.000 Besuche. Die Medienresonanz war ebenso beachtlich: 10.000 Journalisten wurden erreicht, die Leserschaft belief sich auf 35 Millionen, unterstützt durch 140 veröffentlichte Artikel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SECNewgate Italia

Renato Pagani +39 335 6839561 - renato.pagani@secnewgate.it

Giorgia Rizzi +39 340 0010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der European Research Executive Agency (REA, Europäischen Exekutivagentur für Forschung) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68e81095-55e4-42a1-a5e4-b080f24518b2/de