Das App-Symbol im Stil einer glitzernden Discokugel, das der Steaming-Dienst anlässlich des 20. Jubiläums eingeführt hat, kam bei Nutzer:innen gar nicht gut an. Google springt jetzt auf den "Antitrend" auf. Google hat ein neues Icon-Paket für Pixel-Smartphones veröffentlicht. Wie Techcrunch berichtet, können Nutzer:innen ihre App-Symbole ab sofort im glitzernden Disco-Stil darstellen. Mit diesem Schritt reagiert der Konzern auf die aktuelle Debatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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