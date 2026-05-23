Anerkannt für seine Vision. Angetrieben von Innovation.

Förderung der KI-gestützten Netzwerkerkennung und -reaktion durch vernetzte Intelligenz, kontextbezogene Transparenz und moderne Cyberabwehr.

ATHENS, GA / ACCESS Newswire / 23. Mai 2026 / LinkShadow wurde im Visionaries Quadrant des Gartner Magic Quadrant 2026 für Network Detection and Response positioniert. Wir werden für die Vollständigkeit unserer Vision (Completeness of Vision) und unsere Umsetzungsfähigkeit (Ability to Execute) anerkannt. Wir glauben, dass diese Anerkennung einen differenzierten Ansatz für NDR hervorhebt, der die Art und Weise neu definiert, wie Unternehmen moderne Netzwerkbedrohungen erkennen und darauf reagieren.

Da Cyberbedrohungen immer raffinierter und schneller werden, stehen Sicherheitsteams vor der Herausforderung fragmentierter Transparenz, einer überwältigenden Anzahl von Warnmeldungen und begrenzten Kontextinformationen. LinkShadow begegnet diesen Herausforderungen mit einer einzigartigen Strategie, die KI-gestützte Analysen mit tiefgreifendem Kontextbewusstsein und Echtzeit-Korrelation über Netzwerkaktivitäten hinweg kombiniert. Dies ermöglicht es Unternehmen, über isolierte Warnmeldungen hinauszugehen und einen einheitlicheren, intelligenzgestützten Sicherheitsansatz zu verfolgen.

Was LinkShadow auszeichnet, ist seine Weiterentwicklung über traditionelles NDR hinaus zu dem, was das Unternehmen als Intelligent NDR definiert. Anstatt sich ausschließlich auf Erkennung und Transparenz zu konzentrieren, reichert die Plattform Netzwerkdaten kontinuierlich mit Kontext an, korreliert Aktivitäten in Echtzeit und nutzt adaptive Intelligenz, um versteckte Bedrohungen aufzudecken. Diese Intelligenzebene wandelt rohe Telemetrie in aussagekräftige Erkenntnisse um und ermöglicht es Sicherheitsteams, Anomalien nicht nur zu erkennen, sondern auch deren Relevanz, Auswirkungen und Dringlichkeit zu verstehen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen, die sich stark auf retrospektive Analysen stützen, wandelt LinkShadow verstreute Netzwerksignale in vernetzte, verwertbare Informationen um. Indem die Plattform Klarheit darüber schafft, was am wichtigsten ist, ermöglicht sie Sicherheitsteams, Bedrohungen früher zu erkennen, Prioritäten effektiv zu setzen und präziser zu reagieren.

"Unserer Meinung nach spiegelt die Auszeichnung als Visionary unser Engagement wider, die Zukunft von NDR mitzugestalten", sagte Mehfooz Khan, Chief Product Officer bei LinkShadow. "Wir glauben, dass Unternehmen mehr als nur Transparenz benötigen. Sie benötigen Informationen, die komplexe Umgebungen in Echtzeit interpretieren und Maßnahmen leiten können. Das ist die Grundlage dessen, was wir als Intelligent NDR bezeichnen."

Das Herzstück der LinkShadow-Plattform ist ein einheitlicher Erkennungsrahmen, der Netzwerktelemetrie, Verhaltensanalysen und Bedrohungsinformationen in einem einzigen System vereint. Die Plattform generiert hochpräzise Warnmeldungen und reduziert gleichzeitig Rauschen erheblich, sodass sich Sicherheitsteams auf das Wesentliche konzentrieren können.

Wir sind der Meinung, dass diese Anerkennung die zukunftsorientierte Strategie und die kontinuierliche Innovation von LinkShadow im NDR-Bereich unterstreicht. Durch das Nutzen fortschrittlicher KI und kontextbezogener Intelligenz ermöglicht das Unternehmen Organisationen, anpassungsfähigere und widerstandsfähigere Sicherheitsstrategien zu verfolgen.

Während sich der NDR-Markt weiterentwickelt, sticht LinkShadow als Unternehmen hervor, das die Zukunft dieses Marktes mitgestaltet. Unserer Meinung nach spiegelt die Platzierung im Visionaries Quadrant einen klaren Fokus auf Innovation, Intelligenz und praktische Wirksamkeit wider und setzt damit neue Maßstäbe dafür, was Network Detection and Response leisten sollten.

Hier können Sie den Bericht einsehen: https://www.linkshadow.com/recognition/gartner/

Haftungsausschluss von Gartner:

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Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines umfassenderen Research-Dokuments veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments bewertet werden. Das Gartner-Dokument ist auf Anfrage bei Linkshadow erhältlich.

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Über LinkShadow

LinkShadow ist ein in den USA registriertes Cybersicherheits-Technologieunternehmen, das den Ansatz von Unternehmen zur Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen neu definiert. Seine KI-gestützte CyberMeshX-(CMX)-Plattform bietet eine einheitliche Architektur, die Kernlösungen wie Network Detection and Response (NDR), Data Security Posture Management (DSPM) und Identity Threat Detection and Response (ITDR) zusammenführt, die jeweils kritische Ebenen moderner Cyberrisiken abdecken. In einer Zeit zunehmend automatisierter und KI-gestützter Angriffe ermöglicht LinkShadow Unternehmen den Übergang von fragmentierten, reaktiven Sicherheitsmodellen hin zu einem stärker intelligenzgestützten Ansatz. Durch die Korrelation von Signalen über seine Lösungen hinweg hilft LinkShadow dabei, Erkennungslücken zu verringern, die Reaktion zu beschleunigen und den Wert bestehender Sicherheitsinvestitionen in großem Maßstab zu maximieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.linkshadow.com/

Ann Paterson | VP Marketing - LinkShadow

E: ann@linkshadow.com

QUELLE: LinkShadow

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84359Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84359&tr=1



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