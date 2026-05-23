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Der OBT von Ragnarok Zero: Global von Gravity Game Unite ist jetzt live und die weltweite Nutzerbeteiligung nimmt Fahrt auf!



23.05.2026 / 17:40 CET/CEST

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KUALA LUMPUR, Malaysia, 23. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), die malaysische Tochtergesellschaft des globalen Spieleunternehmens Gravity, hat offiziell den offenen Beta-Test (OBT) für das PC-MMORPG Ragnarok Zero: Global gestartet und stellt zentrale Spielfunktionen sowie Eventvorteile vor, damit Spieler das Spiel bestmöglich genießen können. Ragnarok Zero: Global bewahrt den klassischen Charme von Ragnarok Online, indem es dessen Welt, 2D-Pixel-Art-Grafik, Hintergrundmusik (BGM) und Kerninhalte neu aufleben lässt. Gleichzeitig erweitert das Spiel die Welt von Midgard um neue Geschichten. Eine moderne Interpretation des klassischen RO-Charmes mit frischen Akzenten Ragnarok Zero: Global bietet einen ausgefeilten ersten Eindruck, indem es die ikonischen visuellen Elemente der Ragnarok-IP modernisiert, darunter Icons, Launcher und spezielle Skins. Das Spiel bietet außerdem eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Spieler zentrale Funktionen ohne zusätzliche Einarbeitung leicht verstehen können, Unterstützung für sieben Sprachen sowie praktische Funktionen wie Auto-Hunt. Während des OBT können Spieler aus verschiedenen Klassen wählen, die auf den sechs ursprünglichen Klassenlinien von Ragnarok Online basieren: Schwertkämpfer, Magier, Händler, Akolyth, Dieb und Bogenschütze. Gespielt werden kann bis Level 50. Das Spiel wurde so gestaltet, dass es durch angepassten Charakterfortschritt und einen insgesamt veränderten Gameplay-Ablauf eine andere Art von Spielspaß als das Original bietet. Spieler können Monster mithilfe der Auto-Hunt-Funktion bequemer jagen, während vereinfachte Reiserouten die Ermüdung beim Wechsel zwischen Regionen verringern. Außerdem verbessert die erweiterte Kameraansicht das Eintauchen ins Spiel, da sie ein breiteres und offeneres Sichtfeld bietet. Besondere OBT-Vorteile mit limitierten Titeln und exklusiven Kostümitems Spieler können den OBT durch verschiedene von Gravity Game Unite vorbereitete besondere Events noch intensiver erleben. Zunächst können Spieler, die über die OBT-Seite einchecken, einmal täglich 20 000 kostenlose Kafra Points erhalten. Nach dem offiziellen Start werden außerdem besondere Belohnungen auf Grundlage des während der OBT-Phase erreichten Levels bereitgestellt. Darüber hinaus umfassen weitere Events das Fehlermeldungs-Event und das Spielerumfrage-Event, bei denen Spieler ihr Feedback direkt mit dem Entwicklungsteam teilen können. Abenteurer, die an dem Event teilnehmen, erhalten nach dem offiziellen Start zusätzliche Belohnungen im Spiel. Spieler, die über NPCs in größeren Städten Events abschließen, können die Top Adventurer Reward Box und den limitierten Titel "Pioneer" erhalten. Beim Event zur Beschwörung von GM-Bossen können Spieler außerdem den Spaß kooperativer Kämpfe erleben. Spieler, die Screenshots an ihren Lieblingsorten im Spiel machen, diese in ihren sozialen Medien hochladen und ihre Teilnahme bestätigen, erhalten ebenfalls Items im Spiel. Zu den weiteren Events gehört ein Fehlermeldungs-Event. Nutzer, die während des OBT-Zeitraums ein Abonnement mit einer Laufzeit von sechs Monaten oder länger abschließen, erhalten außerdem ein exklusives limitiertes Kostümitem. Weltweite Nutzerbeteiligung am OBT sorgt für wachsende Vorfreude auf neue Karte Im Rahmen des OBT arbeitet Gravity Game Unite gemeinsam mit Spielern aus Südostasien, Europa und Ozeanien daran, die Gesamtqualität des Spiels weiter zu verbessern. Seit dem Start des OBT beteiligen sich viele Nutzer aus aller Welt und aus den einzelnen Regionen aktiv am Spiel. Auch in den offiziellen Communitys sowie auf den Social-Media-Kanälen ist rege Aktivität zu verzeichnen, darunter Eventteilnahmen und geteilte Screenshots. Auf Grundlage des Nutzerfeedbacks und der während des OBT erfassten Gameplay-Daten plant Gravity Game Unite, die Stabilität des Spielbetriebs, die Qualität der Inhalte sowie die allgemeine Nutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern. Außerdem hat GGU eine neue, von Deutschland inspirierte Karte als einen der wichtigsten kommenden Inhalte des Spiels vorgestellt. Die Karte soll zum offiziellen Start eingeführt werden. Seit der Veröffentlichung ihrer Konzeptbilder stößt sie in offiziellen Communitys und auf Social-Media-Kanälen auf großes Interesse. Gravity Game Unite teilt die Entwicklung der Karte derzeit Schritt für Schritt über seine offiziellen Social-Media- und Community-Kanäle. Zum offiziellen Start soll Ragnarok Zero: Global außerdem eine einheitliche Serverumgebung für Südostasien, Europa und Ozeanien einführen. Damit wird es der erste PC-basierte Titel der Ragnarok-IP sein, der eine solche globale Servicestruktur bietet. Nutzergenerierte Inhalte, mit denen Spieler direkt Items erstellen können, befinden sich ebenfalls in Vorbereitung. Unterdessen läuft der OBT für Ragnarok Zero: Global bis zum 28. Mai um 7:59 Uhr malaysischer Zeit und richtet sich an Spieler in Südostasien, Europa sowie Ozeanien. Spieler können teilnehmen, indem sie sich auf der offiziellen Website anmelden und den PC-Client herunterladen. Die Vorregistrierung läuft ebenfalls bis zum offiziellen Start und vorregistrierte Nutzer erhalten nach dem Start besondere Belohnungen im Spiel. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite zur Vorregistrierung: https://roz.mygnjoy.com/en/event/prereservation?media=pr3 Auf dem Laufenden bleiben Spieler können den offiziellen Kanälen von Ragnarok Zero: Global folgen, um die neuesten Nachrichten und Updates zu erhalten. Am OBT teilnehmen: https://roz.mygnjoy.com/en/event/obt

Vorregistrierung: https://roz.mygnjoy.com/event/prereservation?media=pr3

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