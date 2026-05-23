Vancouver, British Columbia, 22. Mai 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-update-on-stage-1-expansion-and-next-steps-at-the-del-toro-project/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es von der mexikanischen Kartellbehörde, der Comisión Federal de Competencia Económica ("COFECE"), die Genehmigung für den Erwerb ("Erwerb") der Silbermine Del Toro im Bezirk Chalchihuites in Mexiko ("Del Toro") erhalten hat.

Alex Langer, Chief Executive Officer, kommentierte: "Die Erteilung der COFECE-Genehmigung ist ein wichtiger regulatorischer Meilenstein und eine starke Bestätigung unserer Strategie, ein Portfolio aus mehreren produzierenden Silber- und Goldanlagen in Mexiko aufzubauen. Mit dieser Genehmigung sind wir gut positioniert, um die Übernahme abzuschließen und unsere Pläne zur Weiterführung der Exploration im Vorfeld einer möglichen geplanten Wiederinbetriebnahme von Del Toro voranzutreiben."

Nach Abschluss der Übernahme würde Sierra Madre die produzierende Mine La Guitarra - wo derzeit eine zweistufige Erweiterung im Gange ist, um die Durchsatzmengen bis Mitte 2027 mehr als zu verdoppeln - sowie Del Toro halten. Derzeit ist geplant, den Wiederinbetriebnahmeprozess bei Del Toro Mitte 2027 zu beginnen, wobei die erste Produktion für Mitte 2028 erwartet wird.

Del Toro ist eine vollständig genehmigte, ehemals produzierende Untertage-Silber-Gold-Blei-Mine mit einer eigenen Aufbereitungsanlage, die zwischen 2013 und 2019 in Betrieb war. Sie verfügt über drei Untertagezentren mit insgesamt über 62,5 km erschlossenem Stollenbau. Der Standort umfasst einen funktionsfähigen Aufbereitungskreislauf: drei Mühlen mit einer Gesamtkapazität von 3.000 tpd, Flotationskreisläufe für Sulfide und Oxide sowie eine neue Trockenhalde zur Lagerung von Abraum.

Einzelheiten zur Übernahme von Del Toro finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Dezember 2025.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Unternehmen, das sich mit der Erschließung, dem Abbau und der Exploration von Edelmetallen befasst und sich auf die Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -ressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, Vorstandsvorsitzender und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten durchzuführen, basiert weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Unternehmensdaten und Berichten aus früheren Betrieben sowie den Ergebnissen von Testabbau und -verarbeitung. Das Unternehmen stützt keine Produktionsentscheidungen auf NI 43-101-konforme Reservenabschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb besteht ein höheres Risiko und eine größere Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Guitarra-Minenkomplexes, einschließlich einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Ausbeutegrades der Mineralien oder der Kosten für eine solche Gewinnung, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte und eines höheren technischen Risikos des Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

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Bei der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, alle verbleibenden erforderlichen behördlichen Genehmigungen innerhalb der derzeit erwarteten Fristen (oder überhaupt) zu erhalten; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die zweistufige Erweiterung bei La Guitarra innerhalb der derzeit erwarteten Fristen abzuschließen; und dass die Explorationsaktivitäten des Unternehmens Ergebnisse liefern werden, die ausreichen, um eine geplante Wiederinbetriebnahme von Del Toro zu unterstützen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie basieren auf Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und andere hierin dargelegte Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Transaktion zu den in der endgültigen Vereinbarung festgelegten Bedingungen (oder überhaupt) abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der TSX Venture Exchange; das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, den Betrieb der Del-Toro-Mine wieder aufzunehmen oder die erste Produktion innerhalb der derzeit erwarteten Fristen oder überhaupt zu erreichen; das Risiko, dass die zweistufige Erweiterung bei La Guitarra nicht innerhalb der derzeit erwarteten Fristen abgeschlossen werden kann oder die erwartete Steigerung des Durchsatzes nicht erreicht wird; das Risiko, dass die Explorationsaktivitäten bei " " möglicherweise keine Ergebnisse liefern, die ausreichen, um eine geplante Wiederinbetriebnahme zu rechtfertigen; und die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang damit, dass die Produktionsentscheidungen des Unternehmens nicht auf NI 43-101-konformen Reservenabschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen oder Machbarkeitsstudien basieren, wie im vorstehenden Warnhinweis bezüglich Produktionsentscheidungen beschrieben.

Diese zukunftsgerichteten Informationen stellen die bestmögliche Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder durch diese implizierten Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84360Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84360&tr=1



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