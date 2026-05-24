Kupferpreis vor nächster Welle: BHP fördert, Aurubis recycelt, Asian Battery Metals sucht neue Quellen!

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Der Kupfermarkt wirkt derzeit wie ein System unter Spannung. Während sich viele Rohstoffe zuletzt eher uneinheitlich entwickelten, zieht Kupfer wieder deutlich an. Der Preis durchbrach Anfang 2026 zeitweise sogar die Marke von 13.000 US-Dollar je Tonne. Marktbeobachtende sprechen zunehmend davon, dass die Bewegung noch nicht abgeschlossen sein könnte.

Treiber dafür gibt es mehrere. Die Nachfrage bleibt hoch, gleichzeitig verschärfen sich die Probleme auf der Angebotsseite. Genau diese Kombination sorgt aktuell dafür, dass Kupfer wieder stärker als strategischer Rohstoff wahrgenommen wird.

Vor allem die langfristigen Themen bleiben intakt. Stromnetze müssen ausgebaut werden, KI-Rechenzentren treiben den Energiebedarf nach oben und die Elektrifizierung vieler Industrien schreitet weiter voran. Kupfer ist in nahezu all diesen Bereichen unverzichtbar.

Chile wird zunehmend zum Unsicherheitsfaktor

Besonders aufmerksam verfolgt der Markt derzeit die Entwicklung in Chile. Das Land bleibt zwar der wichtigste Kupferproduzent der Welt, gleichzeitig häufen sich dort jedoch die strukturellen Probleme.

Sinkende Erzgehalte erschweren die Förderung, Wasserknappheit belastet die Produktion und steigende Energiekosten drücken auf die Margen vieler Minenbetreiber. Gleichzeitig benötigen neue Projekte enorme Investitionen und lange Entwicklungszeiten.

Genau dadurch wächst die Sorge, dass das globale Angebot nicht schnell genug mit der Nachfrage Schritt halten kann. Mehrere Analystenhäuser rechnen deshalb langfristig mit strukturellen Defiziten im Kupfermarkt. Die Preisentwicklung der vergangenen Monate spiegelt diese Erwartung zunehmend wider.

BHP setzt weiter auf klassische Förderung

Große Produzenten versuchen bereits, auf diese Entwicklung zu reagieren. BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) zählt weiterhin zu den wichtigsten Akteuren im globalen Kupfergeschäft und investiert massiv in bestehende Förderprojekte.

Dabei zeigt sich jedoch, wie schwierig zusätzliches Angebot geworden ist. Selbst Konzerne mit Milliardenbudgets benötigen oft viele Jahre, um neue Kapazitäten aufzubauen oder bestehende Minen zu erweitern.

Die Branche bewegt sich damit in einem Spannungsfeld: Der Markt verlangt mehr Kupfer, gleichzeitig wird jede zusätzliche Tonne aufwendiger und teurer.

Aurubis stärkt den Recycling-Ansatz

Während klassische Förderer neue Produktion erschließen, verfolgt Aurubis (ISIN: DE0006766504) einen anderen Ansatz. Das Unternehmen setzt stark auf Recycling und die Wiederaufbereitung kupferhaltiger Materialien.

Gerade in Europa gewinnt dieser Bereich strategisch an Bedeutung. Kupfer lässt sich vergleichsweise effizient recyceln, wodurch bestehende Ressourcen länger im Wirtschaftskreislauf gehalten werden können.

Doch selbst hohe Recyclingquoten lösen das Grundproblem nicht vollständig. Der Markt benötigt zusätzlich neue Primärquellen, um den wachsenden Bedarf langfristig zu decken. Genau an diesem Punkt entsteht Raum für Explorationsunternehmen.

Asian Battery Metals sucht neue Kupferquellen

Vor diesem Hintergrund positioniert sich Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) in einer frühen Phase der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration neuer Kupfervorkommen in der Mongolei.

Im Mittelpunkt steht das Oval-Projekt, das als Kupfer-Nickel-System beschrieben wird. Ergänzt wird das Portfolio durch das Red-Hill-Projekt, bei dem zusätzlich Goldmineralisierung identifiziert wurde.

Zuletzt meldete das Unternehmen dort Fortschritte aus dem laufenden Bohrprogramm. Sichtbare Sulfidmineralisierung, darunter Bornit- und Chalcopyrit-Anteile, bestätigten zuvor definierte Zielstrukturen innerhalb des Projekts.

Gerade in einem Marktumfeld, in dem bestehende Förderregionen zunehmend unter Druck geraten, gewinnen neue Explorationsprojekte an Bedeutung. Denn langfristig reicht es nicht aus, bestehende Minen effizienter zu betreiben oder Recyclingquoten zu erhöhen. Der Markt bleibt auf neue Ressourcen angewiesen.

Mehrere Strategien für denselben Markt

Die aktuelle Marktphase zeigt damit drei unterschiedliche Antworten auf dieselbe Herausforderung. Große Produzenten wie BHP versuchen, bestehende Förderung auszuweiten. Unternehmen wie Aurubis erhöhen den Fokus auf Recycling und Kreislaufwirtschaft. Explorationsunternehmen wie Asian Battery Metals arbeiten dagegen an potenziellen neuen Quellen für zukünftige Produktion.

Alle drei Ansätze hängen inzwischen enger zusammen als noch vor wenigen Jahren. Denn je stärker der Kupfermarkt unter Druck gerät, desto wichtiger wird jede zusätzliche Angebotsquelle entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Quellen

Märkte Insight: Die Kupfer-Rally dürfte erst am Anfang stehen

The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions - Analysis - IEA

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Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

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Enthaltene Werte: AU000000BHP4,DE0006766504,AU0000340143