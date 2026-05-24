Der neue Berkshire-CEO Greg Abel hat im ersten Quartal zahlreiche Aktien aus dem Portfolio der Investmentgesellschaft geworfen und erste eigene Akzente gesetzt. Ein massiver Zukauf lässt darauf schließen, dass er künftig stärker in den lange von Buffett gemiedenen Tech-Sektor investiert. Auch das Thema Künstliche Intelligenz bekommt damit künftig mehr Raum.• Greg Abel läutet bei Berkshire eine neue Tech-Ära ein • Die Alphabet- Position wurde mehr als verdreifacht • Apple bleibt Berkshires größte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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