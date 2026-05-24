DAX: Aufwärtsbewegung bleibt wahrscheinlich!

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 22 - 2026)

Unsere aktuelle DAX Prognose für die KW 22 - 2026 zeigt nach einem starken Wochenschluss bei 24.796 Punkten ein übergeordnet bullisches Bild. Trotz globaler Konjunkturdämpfer aus China bleibt der deutsche Leitindex charttechnisch im Aufwind und nimmt die nächsten psychologischen Marken ins Visier.

Der Wochenstart, 25.05.2026 ist ein bundesweiter Feiertag in Deutschland (Pfingstmontag) und auch ein Feiertag in den USA (Memorial Day). Trotz Feiertag sind die Börsen in Deutschland geöffnet - traditionell kann aber von dünnem Handelsvolumen ausgegangen werden. Die US-Börsen bleiben geschlossen.

? Key Takeaways zur DAX Prognose

Trendrichtung: Die übergeordnete DAX Prognose ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % leicht bullisch bis seitwärts gerichtet.

Letzter Schlusskurs: Nach einer volatilen Handelswoche ging der DAX aktuell bei 24.796 Punkten mit einem deutlichen Wochenplus aus dem Markt.

Wichtige Chartmarken: Auf der Oberseite steht die Marke von 25.000 Punkten im Fokus; starke Unterstützung bietet die SMA20-Linie im Daily-Chart bei 24.302 Punkten .

Marktumfeld: Schwache Wirtschaftsdaten aus China (Industrieproduktion und Automarkt) sowie der rückläufige deutsche Wohnungsbau dämpfen die fundamentale Stimmung, während die Charttechnik stabil bleibt.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.