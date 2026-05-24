EQS-News: China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Die 26. CIFIT wird im September in Xiamen eröffnet, nach einer erfolgreichen Roadshow in Guangzhou



24.05.2026 / 11:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GUANGZHOU, China, 24. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die 26. China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) findet vom 8. bis 11. September im Xiamen International Expo Center statt, wobei Finnland das diesjährige Ehrengastland und Guangdong die Ehrengastprovinz ist. Als einflussreiche internationale Investitionsveranstaltung unterstützt die CIFIT weiterhin die globale Konnektivität und grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen ihrer Kernaufgabe "Expanding Two-Way Investment, Jointly Facilitating Global Development" und bietet eine Plattform für den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit von Unternehmen. Am 21. Mai veranstaltete das CIFIT-Organisationskomitee am Ufer des Perlflusses in Guangzhou eine Werbeveranstaltung, an der mehr als 200 Teilnehmer teilnahmen, darunter Konsularbeamte aus den Vereinigten Staaten, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, Katar und Saudi-Arabien sowie Vertreter ausländischer Handelskammern und Führungskräfte multinationaler Firmen und Privatunternehmen. Auf der Veranstaltung wurden die wichtigsten Merkmale und Investitionsmöglichkeiten der diesjährigen Ausgabe der CIFIT vorgestellt. Die Roadshow konzentrierte sich auf die Rolle Guangdongs als Ehrengastprovinz und hob die strategische Position Guangzhous als wichtiges Geschäfts- und Innovationszentrum innerhalb der Greater Bay Area hervor. Auf der Veranstaltung wurde ein neues "1+2"-Format eingeführt, bei dem eine Hauptpräsentationssitzung, die sich auf politische Anreize und Geschäftsmöglichkeiten konzentrierte, mit zwei Aktivitäten zur Einbindung der Industrie im Huadu-Distrikt von Guangzhou und im Cuiheng New District von Zhongshan kombiniert wurde, um gezielte Geschäftskontakte und industrielle Zusammenarbeit zu erleichtern. Die Werbeveranstaltung umfasste auch ein neues Konferenz- und Ausstellungsformat, das darauf abzielte, das Engagement vor Ort und die Vernetzung von Unternehmen zu fördern. Außerhalb des Hauptveranstaltungsortes wurden neun thematische Ausstellungsbereiche eingerichtet, die Präsentationen zu den CIFIT-Highlights, Finnland als Ehrengastland, Guangdong als Ehrengastprovinz, CIFIT GIFT, die "Hailian Global Lounge at Cifit" sowie interaktive Vorführungen von Luckin Coffee und Vertretern der äthiopischen Kaffeeindustrie enthielten. Anhand von Produktpräsentationen und interaktiven Erlebnissen konnten sich die Teilnehmer direkt mit den teilnehmenden Organisationen und Investitionsinitiativen auseinandersetzen. Von Guangzhou bis Xiamen freut sich die CIFIT darauf, im September Teilnehmer aus der ganzen Welt begrüßen zu dürfen. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-26-cifit-wird-im-september-in-xiamen-eroffnet-nach-einer-erfolgreichen-roadshow-in-guangzhou-302780772.html



24.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News