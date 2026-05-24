Mainz (ots) -Bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes, einem der bedeutendsten Filmfestivals der Welt, konnten insgesamt vier Filme von ZDF und ZDF/ARTE überzeugen: Im Wettbewerb gewannen die ZDF/ARTE-Koproduktionen "Minotaur" den Grand Prix und "Das geträumte Abenteuer den Prix du Jury. In der Sektion Un Certain Regard war der Film "Everytime" von ZDF/Das kleine Fernsehspiel erfolgreich. Der Preis der Jury ging an den Film "Elephants in the Fog", eine Koproduktion von ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE.ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke: "Ich freue mich sehr über diesen besonderen Erfolg und gratuliere allen Beteiligten herzlich. Die Auszeichnungen bei einem der weltweit wichtigsten Filmfestivals zeigen einmal mehr, wie relevant und wirkungsvoll unser Engagement im Kino ist - sowohl national als auch international. Besonders freut mich, dass sich darin auch die Stärke unserer kontinuierlichen Talentförderung widerspiegelt. Es ist uns ein großes Anliegen, mutige, eigenständige Stimmen zu unterstützen und damit die Zukunft des Films aktiv mitzugestalten.""Minotaur" von Andrei Zvyagintsev gewinnt Grand Prix in CannesDer Grand Prix bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes ging an "Minotaur" von Andrei Zvyagintsev. Gleb, ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer in einer russischen Provinzstadt, hat zwei Probleme: Der Staat fordert nach dem Überfall auf die Ukraine von ihm, 14 Männer aus seinem Unternehmen für die Spezialoperation abzustellen. Zeitgleich bemerkt er, dass seine Frau ihn betrügt. Als Patriarch alter Schule kümmert er sich um beide Probleme eigenhändig und rücksichtslos. Inspiriert von dem Film "Die untreue Frau" von Claude Chabrol, schuf der im Exil lebende Regisseur Andrey Zvyagintsev ein beklemmendes Porträt der russischen Gesellschaft und einer Familie, die in ihrer Schuldgemeinschaft gefangen ist. "Minotaur" ist eine Koproduktion von ZDF/ARTE und wurde unter anderem von MK Production, CG Production und der Razor Film Produktion produziert. Die Redaktion liegt bei Holger Stern (ZDF/ARTE) und Olivier Pére (ARTE France)."Das geträumte Abenteuer" von Valeska Grisebach mit Prix du Jury geehrteDer Prix du Jury ging an "Das geträumte Abenteuer" von Valeska Grisebach. Im Zentrum des Spielfilms, bei dem Autorin und Regisseurin Valeska Grisebach mit einem Ensemble bulgarischer Laiendarsteller arbeitete, steht die Archäologin Veska (Yana Radeva). Sie trifft ihren alten Bekannten Saïd (Syuleyman Letifov) wieder, der an der Grenze zwischen der Türkei und Bulgarien ein kleines Geschäft mit Benzinschmuggel machen will. Saïd hilft Veska bei ihren Ausgrabungen, doch er verschwindet dann unerklärlicherweise - noch bevor sein Deal beendet ist. Kurzentschlossen übernehmen Veska und ihre Freundinnen das Benzin und durchkreuzen damit die Interessen konkurrierender Mafia-Paten. Die ZDF/ARTE-Koproduktion wurde produziert von Komplizen Film, Kazak Productions, Miramar und Panama Film. Die Redaktion haben Holger Stern (ZDF/ARTE) und Olivier Pére (ARTE France).Un Certain Regard für "Everytime" von Sandra WollnerIn der Sektion Un Certain Regard gewann das Drama "Everytime" den Hauptpreis: Der Film bringt eine Mutter (Birgit Minichmayr), ihre Tochter (Lotte Shirin Keiling) und einen Teenager (Tristan Lopez) zusammen. Ihre Reise führt sie bis nach Teneriffa - auf einen Familienurlaub, den es nie gab. Im gleißenden Licht der Sonne beginnen Vergangenheit und Gegenwart langsam zu verschwimmen. Der Spielfilm von Sandra Wollner wurde produziert von The Barricades und Panama Film in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen. Die Redaktion liegt bei Burkhard Althoff."Elephants in the Fog" mit Jury-Preis ausgezeichnetIn der Sektion Un Certain Regard gewann "Elephants in the Fog" den Jury-Preis: Das Drama spielt in einem kleinen nepalesischen Dorf, das tief im Herzen eines von wilden Elefanten bevölkerten Waldes liegt. Pirati (Pushpa Thing Lamaist) ist die Matriarchin einer Kinnar-Gemeinschaft. Sie träumt davon, mit dem Mann, den sie liebt, in ein normales Leben zu fliehen. Doch als eine ihrer Töchter verschwindet, muss sie Nachforschungen anstellen und sich zwischen der Liebe und ihrer Verantwortung gegenüber ihrer Gemeinschaft entscheiden. Der Film ist eine Produktion von Die Gesellschaft DGS in Koproduktion mit zischlermann filmproduktion, Underground Talkies, Les Valseurs, Enquadramento Produções, Bubbles Project, Storm Films, Jayantii Creations und ZDF/Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE. Die Redaktion haben Martin Gerhard (ZDF/ARTE) und Jakob Zimmermann (ZDF/Das kleine Fernsehspiel).Außerhalb der Wettbewerbe feierte Volker Schlöndorffs Verfilmung von Jenny Erpenbecks Bestseller "Heimsuchung" als weitere ZDF/ARTE-Koproduktion Weltpremiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes. "Heimsuchung" wurde produziert von Ziegler Film und Volksfilm, in Koproduktion mit STUDIOCANAL, Studio Babelsberg und Mideu Films. Die Redaktion liegt bei Daniel Blum (ZDF) und Julius Windhorst (ZDF/ARTE).KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.- "Minotaur (https://presseportal.zdf.de/presse/minotaurus)"- "Das geträumte Abenteuer (https://presseportal.zdf.de/presse/dasgetraeumteabenteuer)"- "Everytime (https://presseportal.zdf.de/presse/everytime)"- "Elephants in the Fog (https://presseportal.zdf.de/presse/elefantenimnebel)"Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6280856