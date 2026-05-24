Nach einer insgesamt erfolgreichen Woche, die ganz im Zeichen der Quartalszahlen von Nvidia stand, dürfte der Start in die neue Handelswoche am morgigen Montag zumindest mit Blick auf den Terminkalender vergleichsweise entspannt beginnen. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann jedoch weitere Konjunkturdaten, Quartalszahlen und Hauptversammlungen auf dem Programm.Am Montag können sich Anleger auf einen impulsarmen Handel einstellen. In Frankfurt findet trotz des gesetzlichen Feiertags (Pfingstmontag) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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