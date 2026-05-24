SpaceX hat am vergangenen Freitag einen Testflug seiner überarbeiteten "Starship"-Rakete absolviert. Nachdem es zuletzt mehrere Rückschläge gegeben hatte, verlief der Test weitgehend reibungslos. Am Ende explodierte die oberste Raketenstufe wie geplant über dem Indischen Ozean, doch dies war beabsichtigt. Der Börsengang schreitet derweil unaufhaltsam voran.Das Timing könnte kaum besser sein. Erst vor wenigen Tagen hatte das Raumfahrtunternehmen SpaceX den offiziellen Börsenprospekt veröffentlicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär