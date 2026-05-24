Cyberangriffe werden immer intelligenter, schneller und gefährlicher. Genau davon profitiert ein Cybersecurity-Champion, der klassische Sicherheitslösungen zunehmend durch Plattformdienste ergänzt. Mit KI-gestützter Abwehr, milliardenschweren Übernahmen und stark wachsenden Abo-Erlösen startet der Spezialist gerade in eine neue Gewinnära. Anleger, die den nächsten großen KI-Profiteur suchen, sollten jetzt genauer hinsehen.Cybersecurity war schon vor dem KI-Boom ein starker Wachstumsmarkt. Doch mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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