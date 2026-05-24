© Foto: Jens Büttner/dpaVerbund liefert den grünen Strom, den KI-Rechenzentren brauchen. Eigentlich perfekte Zeiten. Doch Dürre, Übergewinnsteuer und sinkende Kursziele zeigen: Selbst die beste Ausgangslage schützt nicht vor schlechtem Wetter.Wer Strom aus Wasserkraft erzeugt, gilt in Zeiten der Energiewende eigentlich als Gewinner. Verbund, der größte österreichische Stromkonzern, betreibt rund 130 Wasserkraftwerke und produziert damit nahezu emissionsfreien Grundlaststrom rund um die Uhr. Genau das macht das Unternehmen zum natürlichen Partner für Tech-Konzerne wie Google, Microsoft oder Amazon, die ihre Rechenzentren mit echtem grünem Strom betreiben wollen und nicht nur mit Zertifikaten. Der KI-Boom treibt den …Den vollständigen Artikel lesen
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