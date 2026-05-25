Durchstarten auf Distriktebene: Mayfair Gold treibt regionales Explorationsprogramm auf Bezirksmaßstab entschlossen voran!

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Nach der strategischen Konsolidierung setzt diese Firma seine Bohrer für die Exploration seines gesamten Landpakets in Bewegung - für mehr Mineralressourcen und weiteres Wachstum.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mayfair Gold Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Mayfair Gold Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 25. Mai 2026, 0:12 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

so volatil sich der Goldpreis aktuell verhält und so prominent die Schlagzeilen darüber auch sind, so sehr lohnt es sich mitunter, das "Hintergrundrauschen" lauter zu stellen und daraus wertvolle Informationen über die langfristige Entwicklung des "Bullion" zu gewinnen.

Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist, dass mehrere internationale Banken und Brokerhäuser trotz kurzfristiger Rücksetzer und höherer Renditen mittel- bis langfristig konstruktiv für Gold bleiben. Einzelne Szenarien reichen weiterhin in Richtung 6.000,- USD je Unze und darüber hinaus, zugleich sind solche Preisziele immer Momentaufnahmen und keine verlässlichen Zusagen für die künftige Preisentwicklung.

Gold 2026: konstruktive Faktoren trotz kurzfristiger Schwankungen:

Stichhaltige Gründe dafür gibt es viele und die prominentesten unter ihnen, also verstärkte De-Dollarisierungstendenzen, anhaltende Zentralbankkäufe und die Attraktivität von Gold als Safe-Haven-Asset, sind auch weiterhin intakt. Dazu kommen aber auch bisher weniger beachtete Aspekte. So gehen Analysten der Bank of America davon aus, dass die 13 größten nordamerikanischen Goldminenunternehmen dieses Jahr "nur" 19,2 Millionen Unzen produzieren werden. Das sind 2% weniger als noch 2025 und steht einer weiterhin robusten Nachfrage gegenüber1.

Oder nehmen wir die Ankündigung Hongkongs, mit dem Launch der Hong Kong Precious Metals Central Clearing Company in diesem Juli, einen zentralen Knotenpunkt für Asiens Goldgeschäfte und deren Akteure zu schaffen und zu etablieren2. Dazu sollen sukzessive auch 2.000 Tonnen Goldlagerkapazität aufgebaut werden. Diese Menge schließlich würde einen viel größeren lokalen Markt stützen und spiegelt letztlich auch die Erwartung wider, dass das Goldinteresse Asiens weiter wachsen wird.

Das wiederum schafft strategischen Rückenwind für angehende Produzenten wie Mayfair Gold (WKN: A41X3D).

Das Unternehmen entwickelt im Timmins-Distrikt im Norden Ontarios das zu 100% kontrollierte Goldprojekt "Fenn Gib'. Laut vorläufiger Machbarkeitsstudie 2026 beherbergt "Fenn Gib' eine "angezeigte'-Mineralressource von 181,3 Millionen Tonnen mit 0,74 g/t Gold und damit rund 4,3 Millionen Unzen Gold, zusätzlich zu einer weiteren abgeleiteten Mineralressource.

Entscheidend ist dabei die Strategie: Mayfair Gold (WKN: A41X3D) will nicht sofort die gesamte Ressource in einen großen Minenplan pressen, sondern bewusst mit einem kleineren, höhergradigen Starter-Szenario beginnen. Der aktuelle Minenplan verarbeitet 1,04 Millionen Unzen Gold beziehungsweise rund 24% der "angezeigten'-Mineralressource und ist nach Unternehmensangaben auf einen schnelleren provinziellen Genehmigungsweg ausgelegt. Ziel ist es, die Genehmigungen bis 2028 zu erreichen und "Fenn Gib' bis 2030 in Produktion zu bringen. In den ersten sechs Betriebsjahren sieht das Szenario eine durchschnittliche Jahresproduktion von 71.336 Unzen Gold bei einem verarbeiteten Gehalt von 1,47 g/t Gold und "All-in Sustaining Costs' von 1.171,- USD je Unze vor.

Über die gesamte projektierte Minenlaufzeit von 14,3 Jahren sieht die PFS eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 64.100 Unzen Gold vor.

Der strategische Clou: Mayfair könnte den freien Cashflow aus einem erfolgreichen Starterbetrieb später nutzen, um die verbleibende Ressource sowie zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten im erweiterten Landpaket zu erschließen. Genau deshalb gewinnt die regionale Exploration so stark an Bedeutung. Mit dem Kauf der Anteile von Plato Gold an den drei Grundstücken "Guibord', "Marriott' und "Holloway', der Mayfairs regionale Landposition nach Unternehmensangaben um mehr als 65% erweitert, setzte das Unternehmen seinen Konsolidierungskurs rund um "Fenn Gib' entschlossen fort.

Damit hat Mayfair Gold (WKN: A41X3D) nun zusätzlichen Zugang zu Flächen entlang der "Porcupine-Destor'-Verwerfungszone, einem der bedeutendsten goldführenden Strukturkorridore des Abitibi-Grünsteingürtels im Norden Ontarios und Québecs. Und genau dort startet Mayfair Gold jetzt sein systematisches Explorationsprogramm auf Bezirksebene.

Erweiterung der Mineralressourcen und Wachstumschancen als klares Ziel!

Mayfairs Explorationsplan sieht die Erprobung seines kürzlich konsolidierten Landpakets entlang der und angrenzend an die "Porcupine-Destor'-Verwerfungszone ("PDFZ') vor. Diese gilt als einer der ergiebigsten goldhaltigen Strukturkorridore im "Abitibi'-Grünsteingürtel, aus dem historisch mehr als 180 Millionen Unzen Gold hervorgebracht wurden.

Quelle: Mayfair Gold

Der dabei bestimmende strategische Ansatz, die Exploration phasenweise anzugehen, maximiert vor allem die Kapitaleffizienz. Um auch operativ maximal erfolgreich zu sein, wird Mayfair bei seinen Arbeiten im "Timmins'-Distrikt gleichermaßen historische und moderne Datensätze integrieren.

Während der nächsten Stufe sollen die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung verfeinert werden. Darauf folgt dann die Zielgenerierung auf Mayfairs regionalen Liegenschaften. Als geologischer Vergleich innerhalb des "Timmins'-Camps sind etablierte beziehungsweise historische Goldsysteme wie die "Black Fox'-Mine und die ehemals produzierende "Croesus'-Mine relevant. "Croesus' ist für außergewöhnlich hochgradige Quarzadersysteme bekannt. Mayfair Gold (WKN: A41X3D) verweist auf eine historische Produktion mit durchschnittlich rund 95 g/t Au.

Die nächsten Schritte beinhalten die Weiterentwicklung vorrangiger Ziele hin zu Bohrungen der "Phase 1' und letztlich die Priorisierung hochgradiger Zielbereiche. Bei erfolgreicher Bestätigung könnten solche Zonen nicht nur zusätzliche Unzen liefern, sondern auch die Gehaltsstruktur des geplanten "Fenn Gib'-Starterbetriebs verbessern. Genau hier liegt die Verbindung zwischen Exploration und Entwicklungsstrategie: bessere Gehalte zu Beginn können sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit eines Minenplans auswirken.

"South Block' mit vielversprechendem Potenzial!

Weiter im Süden seines Flaggschiffprojekts "Fenn Gib' liegt der 1.491 Hektar große "South Block', der sich über eine Streichlänge von 6,4 km entlang der "Porcupine-Destor'-Verwerfungszone erstreckt. Zudem befindet er sich in einem geologisch starken Umfeld: in der Nähe von McEwen Minings "Fox Complex', dessen Liegenschaften seit 1915 rund 3,5 Millionen Unzen Gold hervorgebracht haben, und des "Tower'-Goldprojekts von STLLR Gold, das laut vorläufiger Wirtschaftlichkeitsstudie rund 4 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "angezeigt' ausweist. Beide Nachbarbereiche beherbergen mehrere Goldlagerstätten entlang der "Porcupine-Destor'-Verwerfungszone.

Quelle: Mayfair Gold

Insgesamt stellt der "South Block' einen strukturell vielversprechenden und wenig erkundeten Teil von Mayfairs Landpaket dar. Hier gehen günstige stratigraphische Verhältnisse und strukturelle Komplexität mit bisher begrenzten modernen Bohrungen einher. Insofern weist die Tatsache, dass sich die Exploration im "South Block' - anders als im "North Block', der die Basis für "Fenn Gibs'-Mineralressourcenschätzung bildet - noch in einem frühen Stadium befindet, auf mögliches Entdeckungspotenzial hin. Dieses Potenzial will Mayfair Gold (WKN: A41X3D) im Rahmen seines strukturierten Programms systematisch überprüfen. Gehaltvolle Hinweise hierfür ergeben sich aus den Ergebnissen von Bohrungen aus dem Jahr 2024. Dort konnte eine strukturell kontrollierte Goldmineralisierung in mehreren Zielgebieten bestätigt werden, unter anderem mit einem Abschnitt von 12,7 g/t Au über 0,5 m.

Auch "North Block' und weitere regionale Ziele auf der Agenda!

Ebenso wie ihr "südlicher Verwandter", weisen auch der "North Block' und die regionalen Ziele "Johns-Manville'-Trend, "American Eagle', "G-101' und "Central Syenite' vielversprechendes Explorationspotenzial auf. So wurden bei historischen Explorationen bei "American Eagle' Stichproben von bis zu 42,0 g/t Au in der Nähe der "Pipestone'-Verwerfung gemeldet.

Vom Zielgebiet "G-101' wiederum wurden Berichten zufolge Abschnitte mit 4,47 g/t Au über 13,2 m, darunter 13,56 g/t Au über 2,77 m, gemeldet.

Historische Bohrungen im Zielgebiet "Central Syenite' ergaben ebenfalls hochgradige Goldmineralisierungen mit Abschnitten von bis zu 19,55 g/t Au über 1,7 m, die mit intrusivbezogenen strukturellen Zielgebieten in Verbindung stehen.

Bei "Guibord' wiederum, das gerade einmal 5 km südwestlich von "Fenn Gib' entfernt liegt, wurde in Plato Golds historischem Bohrloch G09-01 im Jahr 2009 ein Abschnitt von 265 g/t Au über 0,50 m gemeldet, in Verbindung mit einem Syenitgang und sichtbarem Gold.

Frühere Betreiber der "North Zone' wiederum meldeten einen Abschnitt mit 8,22 g/t Au über 2,1 m, einschließlich 13,7 g/t Au über 1,22 m.

Alles in allem ergibt sich daraus eine Reihe historisch gemeldeter und teils moderner Explorationshinweise, die das Potenzial für weitere Goldfunde jenseits des bestehenden "Fenn Gib'-Ressourcengebiets aufzeigen können. Entsprechend drückt Mayfair Gold (WKN: A41X3D) aufs Gaspedal und hat bereits die ersten Arbeitsprogramme angestoßen. Dazu gehören die Feldkartierung und Validierung geologischer und geophysikalischer Ziele, die strukturelle Interpretation und Verfeinerung von Prioritätszonen, geochemische Probenahmen an der Oberfläche in Zielgebieten, potentialinduzierte Polarisation oder andere geophysikalische Untersuchungen und die Weiterentwicklung von vorrangigen Zielen hin zu Folgebohrungen.

Hochkarätige Verstärkung der Führungsmannschaft!

Neben dem Fokus auf sein mehrstufiges Explorationsprogramm konzentriert sich Mayfair Gold (WKN: A41X3D) ebenso intensiv auf die Erweiterung seiner Führungsmannschaft, um durch die Expertise erfahrener Branchenprofis die Entwicklung von "Fenn Gib' hin zum geplanten Baubeginn im Jahr 2028 und zur angestrebten Aufnahme der Produktion im Jahr 2030 weiter voranzutreiben.

Einer dieser erstklassigen Experten ist Drew Anwyll. Der einstige Chief Operating Officer des Unternehmens wurde nämlich jüngst zum CEO ernannt, da der bisherige Unternehmenslenker Nick Campbell zurückgetreten ist und das Unternehmen verlassen wird.

Dank seiner über 30-jährigen Erfahrung im Bergbau mit Fokus auf Betrieb, Projektentwicklung und technische Leitung - unter anderem beim Detour Lake Projekt, einem der bedeutendsten Goldbetriebe Kanadas - kann Anwyll als erfahrener Ingenieur sein lokales Branchen-Know-how gezielt dafür einsetzen, "Fenn Gib' diszipliniert und fokussiert in Richtung Produktion zu führen.

Weitere hochkarätige Verstärkung hat sich Mayfair mit der erfahrenen Geologin Adree DeLazzer geholt, die jüngst zur Vizepräsidentin für Exploration ernannt wurde. DeLazzer schaut auf 20 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration und der Bergwerksgeologie in ganz Kanada zurück, einschließlich umfangreicher Arbeiten an Goldsystemen im Abitibi Grünsteingürtel. Für Mayfair Gold (WKN: A41X3D) wird DeLazzer vornehmlich die Explorationsaktivitäten auf dem erweiterten Landpaket leiten, einschließlich der Weiterentwicklung des "South Block' und der kürzlich von Plato Gold erworbenen Liegenschaften "Guibord', "Marriott' und "Holloway'.

Dabei wird sie eng mit Jean François Métail zusammenarbeiten, Mayfair Golds neuer Vizepräsident für das Ressourcenmanagement von "Fenn Gib'. Métail war zuvor in beratender Funktion für Mayfair tätig und bringt als erfahrener Geowissenschaftler eine ausgewiesene Expertise in Sachen Exploration, Ressourcenentwicklung, Reservestrategie und Produktionsabstimmung mit. Die hat er in leitenden Positionen bei unter anderem Barrick Gold erworben.

Schauen Sie Sich hier gerne das ins Deutsch übersetzte Unternehmens-Interview an:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=-BXqWU2rtHk&t=4s

Fazit:

Mit "Fenn Gib' besitzt Mayfair Gold (WKN: A41X3D) nicht nur ein fortgeschrittenes Goldprojekt mit vorläufiger Machbarkeitsstudie, sondern eine klar definierte Entwicklungsstrategie: kleiner und höhergradiger starten, den Genehmigungsweg beschleunigen, bis 2030 Produktion anstreben und den möglichen freien Cashflow später für die verbleibende Ressource sowie regionale Wachstumschancen einsetzen. Das jetzt gestartete mehrstufige Explorationsprogramm entlang der "Porcupine-Destor'-Verwerfungszone ist deshalb kein losgelöster Nebenschauplatz, sondern die logische Erweiterung dieser Strategie. Wenn Mayfair im erweiterten Landpaket zusätzliche höhergradige Ziele bestätigt, könnte dies die langfristige Wertschöpfung rund um "Fenn Gib' deutlich verbessern. Die personellen Weichen hierfür hat Mayfair Gold (WKN: A41X3D) mit der jüngsten Verstärkung seiner Führungsmannschaft bereits gestellt.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Fallende Rohstoffpreise/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken, Genehmigungs-, Standort-, Finanzierungs- und ESG-Risiken, Explorationsrisiken bis hin zum Ausbleiben wirtschaftlicher Funde. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind für Gold, erfolgreiche Genehmigungsfortschritte, mögliche Ressourcenerweiterungen, höhergradige Zielbereiche und erfolgreicher Übergang von Fenn-Gib in Richtung Produktion.

Quellen:

1. https://www.kitco.com/news/article/2026-01-05/gold-will-be-primary-hedge-and-performance-driver-2026-silver-could-top-out

2. https://www.info.gov.hk/gia/general/202604/22/P2026042200503.htm

Kitco.com, Reuters/J.P.-Morgan-Goldmarkteinschätzungen, Government of Hong Kong Pressemitteilung vom 22.04.2026, Commodity-TV Unternehmensprofil Mayfair Gold Corp., Mayfair Gold Corp. Pressemitteilungen vom 02.04.2026 und 21.05.2026, Mayfair Gold 2026 Preliminary Feasibility Study / NI 43-101 Technical Report, McEwen Mining Unternehmensprofil Fox Complex, Intro-Bild: Symbol-Bild KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, MD&A-Unterlagen, NI-43-101-Berichte, öffentlich zugängliche Marktinformationen; keine eigenen Kursmodelle, keine eigene technische Prüfung und keine eigene Wirtschaftlichkeitsrechnung; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long-/Short-Position ≥ 0,5%; Market-Making-/Investmentbanking-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 22. Mai 2026, 19:58 Uhr Europe/Berlin, durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt.

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