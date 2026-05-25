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BNB Chain hat als eine der ersten großen Blockchains die Migration zu Post-Quanten-Kryptografie getestet. Im selben Monat startete das BNBAgent SDK, das KI-Agenten befähigt, eigenständig Zahlungen abzuwickeln. Der 35. Token-Burn vernichtete 1,57 Millionen BNB im Wert von über einer Milliarde Dollar. BNB handelt bei 655 Dollar - 52 Prozent unter dem Allzeithoch. CoinCodex prognostiziert 927 Dollar bis Juli, doch selbst dieses Ziel bedeutet nur 42 Prozent Rendite. Gleichzeitig wächst ein Presale mit ganz anderem Profil.

BNB News: Post-Quanten-Upgrade und KI-Infrastruktur treiben die Entwicklung

BNB Smart Chain hat ECDSA-Signaturen erfolgreich durch ML-DSA-44 ersetzt, einen vom NIST standardisierten Algorithmus, wie Crypto Briefing berichtet. Der Durchsatz sank dabei um 40 bis 50 Prozent, was den Kompromiss zwischen Sicherheit und Datenlast verdeutlicht. BNB Chain bezeichnete die Migration als Vorsichtsmaßnahme, nachdem Google-Forschung nahelegte, dass Quantenangriffe bereits 2029 möglich sein könnten.

Das BNBAgent SDK ging auf dem Mainnet live und ermöglicht KI-Agenten mit eigener Onchain-Identität und autonomen Zahlungen, wie IG International analysiert. Binance hat erklärt, dass interne KI-Systeme Verluste durch Betrug von über 10 Milliarden Dollar verhindert haben. Der 35. Token-Burn entfernte 1,57 Millionen BNB - eine Milliarde Dollar weniger im Umlauf.

Grayscale und VanEck haben SEC-Unterlagen für Spot-BNB-ETFs eingereicht. CoinDCX prognostiziert 715 Dollar bis Ende Mai, CoinCodex setzt 927 Dollar bis Juli an. Selbst das optimistischste Szenario bietet 42 Prozent Rendite. Die großen Sprünge liegen bei BNB bereits in der Vergangenheit - neun Jahre Ökosystemwachstum sind eingepreist.

Pepeto: Die Börse mit einem ehemaligen Binance-Experten und einem Listing voraus

Während BNB seine Erholung ausdehnen könnte, eröffnet Pepeto eine Position, die dort beginnt, wo Milliardenbewertungen nicht mehr hinreichen. Über 10 Millionen Dollar sind eingeflossen, und bei 0,0000001871 Dollar liegt der Einstieg dort, wo das bevorstehende Binance-Listing Raum bietet, das zu liefern, wofür neun Jahre BNB-Wachstum nötig waren. Pepeto ist eine funktionierende Börse mit Werkzeugen, die das Kapital absichern.

Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team, und die Börse wickelt Trades ohne Kosten ab. Die Brücke sendet Kapital über Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gebühren. SolidProof hat den gesamten Code verifiziert, bevor der Presale gestartet ist. Die Community umfasst den Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins mit einstiger Bewertung von 7 Milliarden Dollar.

Die Wallets, die jetzt über die offizielle Pepeto-Website einsteigen, sind diejenigen, für die das Listing gebaut wurde. Dieser Einstieg verschwindet in dem Moment, in dem der Handel beginnt - und die Käufer, die sich positionieren, haben die Rechnung bereits gemacht.

Fazit: BNB News zeigen Fortschritt, doch Pepeto zeigt Timing

Die besten BNB News begrenzen die Rendite auf Prozentsätze, die Large-Cap-Anleger erwarten. Pepeto liegt bei einem Bruchteil dieser Bewertung, und das Listing komprimiert neun Jahre BNB-Wachstum in ein Ereignis. BNB war einmal günstig - die Wallets, die 2017 geladen haben, bauten echtes Vermögen auf. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem das Kapital heute fließt, solange dieser Einstieg existiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen