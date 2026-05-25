ADA Kurs fällt unter $0,25 während 81 % der Stimmen gegen Cardanos Forschungsbudget votieren

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Über 82 % der aktiven Governance-Stimmen lehnen einen Antrag über 32,9 Millionen ADA für Cardanos Forschungsinfrastruktur ab, und der Gründer warnt bereits vor dem Aus ganzer Laboreinrichtungen. Der ADA Kurs liegt heute bei $0,25, satte 92 % unter dem Allzeithoch von $3,10, während die Marktkapitalisierung auf rund 9,2 Milliarden Dollar geschrumpft ist. Gleichzeitig halten Wale inzwischen 67 % des gesamten Angebots, den höchsten Anteil seit Juli 2020. Die Van-Rossem-Hard-Fork läuft bereits auf dem Preview-Testnet. Am 29. Mai steht die Mainnet-Abstimmung an, die über die Zukunft des Upgrades entscheidet. Das DeFi-Gesamtvolumen auf Cardano ist von 686 Millionen Dollar auf unter 130 Millionen Dollar gefallen.

ADA Kurs unter Druck: Governance-Krise trifft auf Hard-Fork-Hoffnung

Japanische Delegated Representatives haben gegen den Finanzierungsantrag von Input Output Global gestimmt, wie Blockonomi berichtet. Aktuelle Abstimmungsdaten zeigen, dass 82,2 % der Teilnehmer den Antrag ablehnen und nur 17,68 % dafür stimmen. Der Vorschlag fordert 32,9 Millionen ADA für Quantenkryptografie, Leios-Skalierung und Zero-Knowledge-Beweise. Cardanos Gründer bezeichnete diese Abstimmung als existenziell für die Identität des Netzwerks. Er warnte ausdrücklich davor, dass Forschungseinrichtungen geschlossen werden könnten, falls die Finanzierung ausbleibt. Die Abstimmungsfrist endet am 8. Juni 2026, was den Druck auf alle Beteiligten erhöht.

Parallel dazu hat die Van-Rossem-Hard-Fork am 8. Mai das Preview-Testnet erreicht, wie CryptoSlate berichtet. Das Upgrade bringt günstigere Plutus-Smart-Contracts und BS12-381-Kryptografie. Die Mainnet-Governance-Abstimmung zielt auf den 29. Mai ab. Allerdings hat die Hard Fork Working Group ihre Ratifizierung wegen Bedenken zur Ogmios-Infrastruktur zurückgehalten. Die SEC hat ADA im März 2026 als Nicht-Wertpapier eingestuft, was den Weg für mögliche Spot-ETF-Anträge ebnet.

Der ADA Kurs notiert bei $0,25 mit einer Marktkapitalisierung von 9,2 Milliarden Dollar, nur 8 % unter der Schwelle von 10 Milliarden Dollar. Der Wal-Anteil von 67 % des Angebots zeigt Akkumulation trotz Kursschwäche, doch das DeFi-Volumen ist von 686 Millionen Dollar auf dem Höhepunkt auf unter 130 Millionen Dollar gefallen. Im Derivatemarkt dominieren Leerverkäufer mit einem Long-Short-Verhältnis von 0,54 laut Coinglass, und der Wochenverlust beträgt rund 6 %. Analysten sehen $0,31 bis Ende Mai, falls sich die Stimmung dreht, und eine Obergrenze von $1,33 für 2026 laut Cryptopolitan. Selbst das optimistischste Kursziel bleibt ein 5-faches vom aktuellen Niveau, was die Frage aufwirft, ob diese Bandbreite für Investoren ausreicht. Während Cardano auf eine Entscheidung wartet, fließt Kapital bereits in ein Projekt, das nicht mehr auf Abstimmungen angewiesen ist.

Pepeto: Warum eine fertige Börse mehr sagt als jede Prognose

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar eingesammelt, während eine voll funktionsfähige Börse bereits Transaktionen abwickelt, und der Gründer ist dieselbe Person, die den originalen Pepe-Coin erschaffen hat. Dieser Hintergrund ist wichtig, denn der erste Pepe erreichte eine Marktkapitalisierung in Milliardenhöhe allein durch Namensbekanntheit und hatte dabei kein einziges Produkt.

Die Börse bietet über PepetoSwap gebührenfreie Swaps an, sodass Käufer jeden Dollar ihres Einstiegs behalten, statt bei jedem Tausch einen Teil abzugeben. Die Bridge sendet Token zwischen verschiedenen Blockchains, ohne die Kosten zu berechnen, die bei anderen Netzwerken bei jeder Bewegung anfallen. Pepeto ist kein Whitepaper, sondern eine funktionierende Plattform.

Die Tools verarbeiten heute schon Transaktionen. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, sodass jeder Käufer auf eine extern bestätigte Sicherheitsbasis vertrauen kann. Das bevorstehende Binance-Listing verwandelt den Presale-Einstieg in eine Börsennotierung, die nie wieder auf dieses Niveau zurückkehren wird.

ADA-Investoren, die beobachten, wie 67 % ihres Angebots in Wal-Wallets liegen, kennen das Muster von Akkumulation vor einem Katalysator, und Pepeto zeigt dasselbe Muster mit einer kürzeren Zeitachse. Es ist eine Börse, die an Wert gewinnt, wenn das Handelsvolumen steigt. Bei $0,0000001871 pro Token und 420 Billionen im Gesamtangebot erinnert die Struktur an den originalen Pepe-Coin, der eine Bewertung in Milliardenhöhe erreichte, und Analysten sehen bei diesem Einstieg ein entsprechendes Potenzial. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum Listing und den verfügbaren Tools.

Fazit

Der ADA Kurs hängt an der Governance-Abstimmung und der Van-Rossem-Hard-Fork, doch beide Katalysatoren bleiben unsicher. Ein Anstieg auf $0,30 wäre ein Gewinn von 20 % vom aktuellen Niveau, während Pepeto mit einer funktionierenden Börse und einem bevorstehenden Binance-Listing den Einstieg bietet, bei dem wenige Stunden Vorsprung den Unterschied ausmachen können. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem Positionen gesichert werden, bevor das Listing diese Möglichkeit beendet.

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