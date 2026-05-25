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Bittensor hat im ersten Quartal 2026 rund 43 Millionen Dollar Umsatz aus echtem KI-Rechenleistungsbedarf erzielt, und trotzdem notiert TAO bei 262 Dollar, 66 Prozent unter dem Allzeithoch. Die Bittensor Prognose beschäftigt Analysten, denn das Netzwerk verbindet dezentrale KI mit echten Einnahmen. Im Mai hat Bittensor TAO auf Solana gebridged und erstmals Cross-Chain-Zugang eröffnet. Die Mitgründer treten beim Proof of Talk Summit in Paris am 2. Juni auf. Van de Poppe nennt 350 Dollar als nächstes Ziel. Doch während TAO sich konsolidiert, lenkt ein Presale das Kapital in eine andere Richtung.

Bittensor Prognose zwischen Solana-Brücke und Pariser Gipfel

TAO handelt bei 262 Dollar nach einem wöchentlichen Rückgang von 18 Prozent, wie Coinbase berichtet. Trotzdem bleibt die Bittensor Prognose interessant, denn über 70 Prozent des Angebots sind gebunden, was bei steigender Nachfrage den Kurs stützen könnte.

Die Solana-Brücke ist der erste Cross-Chain-Zugang in der Geschichte von Bittensor. Der Proof of Talk Summit in Paris hat einen eigenen Bittensor Track eingerichtet, wie CoinMarketCap meldet - über 120 Führungskräfte mit 18 Billionen Dollar verwaltetem Vermögen werden erwartet.

Changelly sieht ein Maximum von 560 Dollar für Mai, CoinCodex prognostiziert 205 Dollar zum Jahresende. Von 262 Dollar auf 350 Dollar wäre ein Anstieg von 34 Prozent, solide für einen Token mit fast 3 Milliarden Dollar Bewertung. Doch die Art von Distanz, die ein Portfolio grundlegend verändert, liegt derzeit an einer anderen Stelle.

Pepeto: Die Plattform, die während jeder Verkaufswelle Kapital eingesammelt hat

Während TAO über Konferenzbühnen und die Solana-Brücke an Glaubwürdigkeit gewinnt, hat Pepeto in jeder Korrekturphase dieses Zyklus Kapital eingesammelt und gleichzeitig eine vollständige Handelsplattform aufgebaut. Der Presale hat 10 Millionen Dollar überschritten, und Zehntausende Wallets haben sich positioniert. Der Einstieg liegt bei 0,0000001871 Dollar, für jeden, der vor dem erwarteten Binance-Listing handelt.

SolidProof hat jeden Vertrag verifiziert, bevor eine einzige Wallet verbunden wurde. Das erwartete Binance-Listing hat die Kaufaktivität bei Pepeto beschleunigt. Die Cross-Chain-Brücke bewegt Token gebührenfrei, der Risikoprüfer scannt Verträge vor dem Einstieg, und PepetoSwap ermöglicht gebührenfreie Trades. Die Community umfasst den Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coins mit einstiger Marktkapitalisierung von 7 Milliarden Dollar.

Fazit: Die Bittensor Prognose zeigt Erholung, aber Pepeto zeigt Distanz

Die Bittensor Prognose setzt TAO zwischen 205 und 472 Dollar, und die Solana-Brücke gibt dem Token einen Schub. Doch Pepetos Plattform, das verifizierte Audit und das bevorstehende Listing heben die Aussichten in eine Kategorie, die TAO von 262 Dollar aus nicht erreicht. Die Wallets, die Pepeto zuerst gefunden haben, sichern sich eine Distanz, die verschwindet, sobald das Listing live geht. Der Weg führt über die offizielle Pepeto-Website, solange der Presale-Preis noch feststeht.

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