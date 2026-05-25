Hedera Prognose 2026, warum HBAR trotz Agent Lab und 15 ETF-Anträgen nicht steigt

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Hedera hat sein Agent Lab ausgebaut und KI-Werkzeuge direkt mit der Blockchain verbunden, und das neue Gebührenmodell HIP-1261 macht Kosten für Unternehmen erstmals planbar. Die Hedera Prognose bekommt dadurch wieder Aufmerksamkeit, doch HBAR handelt bei 0,089 Dollar und sitzt 84 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,57 Dollar. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 28 und zeigt klare Angst im gesamten Kryptomarkt. 15 ETF-Anträge liegen bei der SEC zur Prüfung, darunter Einreichungen von Bitwise und Grayscale für dedizierte HBAR-Produkte.

Die Marktkapitalisierung beträgt rund 3,8 Milliarden Dollar bei einem täglichen Handelsvolumen von nur 67 Millionen Dollar. Enterprise-Partner wie Google, IBM, Boeing und Deutsche Telekom sitzen im Governing Council und treiben die technische Adoption voran. Trotz all dieser Entwicklungen bewegt sich der Kurs kaum, und die Frage stellt sich, ob die Technologie jemals den Preis einholt. Dieser Artikel zeigt, was die Hedera Prognose tatsächlich bedeutet und wo die größten Chancen liegen.

Hedera Agent Lab und Gebührenreform verändern die Hedera Prognose

Hedera hat sein Agent Lab im März gestartet und im Mai mit Verbindungen zum Stablecoin Studio erweitert, sodass KI-Werkzeuge Token-Tausch und Kreditvergabe direkt auf der Blockchain abwickeln können, wie CoinMarketCap berichtet. Am 17. Mai führte das Netzwerk mit HIP-1261 ein neues Gebührenmodell ein, das Unternehmen erstmals planbare und vorhersagbare Kosten für jede Transaktion bietet. Die Hedera Prognose wird dadurch aus der Unternehmensperspektive deutlich attraktiver, weil Firmen ihre Budgets nun besser kalkulieren können.

HBAR handelt bei 0,089 Dollar mit einem wöchentlichen Minus von 4,6 Prozent und bleibt in einer engen Spanne zwischen 0,085 und 0,10 Dollar gefangen. Der Canary HBAR ETF wurde im Oktober 2025 auf der Nasdaq gelistet und hält derzeit rund 473 Millionen HBAR-Token, konnte aber bisher keine nachhaltigen Zuflüsse generieren. Insgesamt liegen 15 ETF-Anträge bei der SEC zur Prüfung, darunter Einreichungen von Bitwise und Grayscale. Die täglichen aktiven Wallets sind im Jahresvergleich um 190 Prozent gestiegen, wie Changelly in seiner aktuellen Analyse festhält.

Trotzdem steht der HBAR-Kurs unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, und ein Todeskreuz bestätigt den kurzfristigen Abwärtstrend auf den Charts. Changelly prognostiziert ein Hoch von 0,117 Dollar bis Jahresende 2026, während Coinpedia im Bullenfall Ziele zwischen 0,45 und 1,05 Dollar sieht. Der 50-Tage-Durchschnitt fällt weiterhin, und der RSI liegt nahe der überverkauften Zone bei 36 ohne klares Umkehrsignal.

Selbst im besten Szenario würde ein Anstieg auf 0,117 Dollar nur 31 Prozent Gewinn bedeuten, und Coinpedias optimistisches Ziel von 1,05 Dollar würde Jahre brauchen. Die Hedera Prognose ist langfristig konstruktiv, aber die Frage bleibt, ob andere Einstiege schneller liefern als ein gelisteter Coin bei 3,8 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.

Pepeto: Der Presale, auf den Hedera-Prognose-Beobachter treffen

Pepeto wird zunehmend zur ersten Wahl für Käufer, die den heute verfügbaren Einstieg brauchen, weil dieser Einstieg nach dem erwarteten Binance-Listing nicht mehr existieren wird. Konzipiert als vollständiger Trading-Hub für Meme-Coin-Inhaber, wickelt Pepeto Tauschgeschäfte ohne Kosten über PepetoSwap ab und überbrückt Token zwischen verschiedenen Blockchains gebührenfrei, sodass jeder investierte Dollar in der Position bleibt, statt an Gaskosten verloren zu gehen.

Die Zahlen bestätigen die Überzeugung der Gemeinschaft, denn Pepeto hat über 10 Millionen Dollar an Käuferkapital angezogen, während Zweifel auf jedem Altcoin-Chart herrschten, und der Presale steht bei 0,0000001871 Dollar. Der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin von null auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar bei 420 Billionen Token geführt hat, steht hinter diesem Trading-Hub und bringt eine einzigartige Erfolgsbilanz mit.

Das bevorstehende Binance-Listing ist das einzige Ereignis, das den Presale-Preis beendet

Fazit zur Hedera Prognose und Pepeto

HBAR hat Enterprise-Partner, ein KI-Labor und 15 ETF-Anträge hinter sich, doch bei 3,8 Milliarden Dollar bewegen sich gelistete Coins langsam. Pepeto bietet, was HBAR nicht kann, die volle Distanz zwischen Presale und Exchange-Listing ohne die Marktkapitalisierungsdecke. Der heute verfügbare Einstieg existiert nach dem bevorstehenden Binance-Listing nicht mehr, und jedes Wallet, das in früheren Zyklen gewartet hat, zahlte mehr für den gleichen Token.

Mehr als 10 Millionen Dollar an Gemeinschaftskapital bestätigen die Überzeugung, und die offizielle Pepeto-Website hält den einen Einstieg bereit, der die Distanz noch vollständig trägt. Die Hedera Prognose wächst mit jeder Schlagzeile, aber wer heute handelt statt zu warten, findet die größte prozentuale Chance beim Presale.

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