Im Norden von Nha Trang entsteht gerade ein Küstenreiseziel der nächsten Generation

NHA TRANG, Vietnam, May 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Norden von Nha Trang durchläuft derzeit einen deutlichen geografischen Wandel, der die soziale und touristische Dynamik der Region hin zu einem offenen, integrierten Modell des Lebens an der Küste verlagert. Vega City Nha Trang hat sich rasch zu einem lebendigen Küstenort entwickelt, in dem Alltag, lokales Kulturerbe und ein zeitgemäßer gesellschaftlicher Rhythmus miteinander verschmelzen. Anstatt den Erfolg anhand starrer Statistiken zu messen, lässt sich die Anziehungskraft dieses Reiseziels am besten an seinem unverkennbaren pulsierenden Lebensgefühl ablesen - einer wachsenden Beliebtheit, die ihm von den internationalen Medien zu Recht den Ruf als aufstrebendes Kultur- und Lifestyle-Zentrum in Südostasien eingebracht hat. Mit Blick auf die Zukunft wird die Region ihre Präsenz durch die Einführung von Lifestyle-Resort-Konzepten in Höhenlagen und durch kulturelle Einrichtungen mit einzigartigem Erlebnischarakter weiter ausbauen.

Die Identität dieser Enklave gründet sich auf die Energie ihrer Bewohnerinnen und Bewohner und einen kontinuierlichen Küstenrhythmus, der nahtlos vom Tag in die Nacht übergeht. Der Morgen in der Nachbarschaft beginnt ganz im Rhythmus der Gemeinschaft: Spaziergänger, die durch ruhige Galerien schlendern, Jogger, die am Wasser entlang laufen, und Cafés mit offenen Terrassen, die ihre ersten Gäste willkommen heißen. Wenn die Sonne untergeht, verwandelt sich diese Energie in ein elegantes gesellschaftliches Treiben. Am Ufer herrscht am Abend eine lebendige Atmosphäre, geprägt von Ritualen bei Sonnenuntergang, Live-Musik, die durch die Meeresluft schwebt, und Terrassen im Freien, auf denen sich lokale und internationale Feinschmecker tummeln, um gastronomische Konzepte wie Natura, Hispania und Shibui zu erleben. Selbst die lokale Meeresumwelt, deren Highlight der 28 Hektar große Korallenpark V?n San Ð?o ist, dient als lebendige Kulisse für ein gemeinsames ökologisches Bewusstsein.

Das Theater dient nicht mehr nur der Unterhaltung, sondern ist zu einem Teil der emotionalen und kulturellen Identität der Nordküste geworden. Diese Präsenz wird durch das Ðó-Theater verkörpert, ein Wahrzeichen, das regionale Folklore mit moderner Bühnentechnik verbindet. Mit renommierten Eigenproduktionen wie "Life Puppets" (R?i Mo) und "Chum Show" fungiert das Theater als lebendiger kultureller Anker, der ein vielfältiges Publikum zu einem gemeinsamen emotionalen Erlebnis zusammenführt und den regionalen Kunstdiskurs in Richtung Norden von Nha Trang lenkt.

Im Juni dieses Jahres wird das Ökosystem "Vega Alora" einführen, um die permanente Wohnsiedlung des Reiseziels zu vervollständigen. Der Wohn- und Gastronomiebereich des Turms wird von The Ascott Limited unter dessen Lifestyle-Marke "lyf by Ascott" betrieben. Ergänzend dazu werden die Gastronomie- und Gemeinschaftsbereiche des Turms von der Central by Sunset Hospitality Group kuratiert und verwaltet. Der Turm am Meer ist kein eigenständiges Immobilienprodukt, sondern fungiert als fließendes Tor für Menschen, die ihren Alltag in den etablierten Lebensstil der Gegend einbinden möchten. Er bietet unmittelbaren Zugang zu den lebendigen sozialen Netzwerken und dem kulturellen Kalender des Viertels.

Vega City ist als integriertes Reiseziel-Ökosystem konzipiert, das den weltweiten Trend zum Erlebnistourismus widerspiegelt

Die Küstenenklave, die als integriertes Reiseziel-Ökosystem konzipiert ist, baut ihr kulturelles und soziales Umfeld kontinuierlich aus, um die Entwicklung der Region zu fördern. Zu den bevorstehenden Meilensteinen zählen das für nächstes Jahr geplante Vega International Conference Center mit einer Kapazität von 1.500 Plätzen sowie im Juni 2027 "Ðông Son Verse", ein immersiver technologischer Raum, der der vietnamesischen Kulturgeschichte gewidmet ist. Die Einführung von Vega Alora neben diesen künftigen Ankerunternehmen vervollständigt das physische Gefüge des Stadtviertels und ermöglicht es dem Standort, sich auf natürliche Weise zu entwickeln. Im Norden von Nha Trang entwickelt sich still und leise etwas Neues, das die Wechselbeziehungen zwischen Kultur, Gemeinschaft und Leben an der Küste auf regionaler Ebene neu definiert.

Über KDI Group

KDI Group ist ein führender branchenübergreifender Konzern in Vietnam. Als Hauptentwickler von Vega City Nha Trang konzentriert sich die Gruppe auf die Schaffung nachhaltiger Reiseziele, die den regionalen Tourismus bereichern und lokale kulturelle Werte bewahren.

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