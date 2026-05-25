© Foto: Hannes P Albert - dpa

Am Pfingstmontag kann an deutschen Börsen gehandelt werden, teilweise sind jedoch die Handelszeiten verkürzt. An der Wall Street findet am 25. Mai 2026 jedoch kein Handel statt. Die Details.Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt 25. Mai, 2026: Normaler Handelstag. Elektronische Handelsplätze Tradegate Exchange (Berlin) 25. Mai, 2026: Handel von 07:30 bis 20:00 Uhr (verkürzt). Quotrix (Düsseldorf) 25.Mai, 2026: Handel von 8:00 - 22:00 Uhr (verkürzt). Gettex (München) 25. Mai, 2026: Normaler Handelstag. Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf) 25. Mai, 2026: Normaler Handelstag. USA: NYSE & Nasdaq 25. Mai, 2026: Kein Handel. US-Börsen (NYSE/Nasdaq) sind geschlossen, weil in den USA am …