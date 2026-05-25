Die Datadog-Aktie hat zuletzt ein neues Allzeithoch markiert und setzt ihre starke Aufwärtsbewegung damit eindrucksvoll fort. Vor allem die anhaltende Dynamik im KI- und Cloudsektor sorgt aktuell für kräftiges Momentum im Kursverlauf. Trotz der bereits starken Rallye zeigt das Chartbild bislang kaum größere Schwächesignale. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Datadog-Aktie Die Datadog-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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