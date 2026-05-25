An Pfingstmontag, dem 25. Mai 2026, ist der Handel an deutschen Börsen möglich. Während Xetra und die Börse Frankfurt regulär geöffnet bleiben, gelten an einzelnen elektronischen Handelsplätzen verkürzte Handelszeiten. In den USA und in Großbritannien findet dagegen kein Handel statt. Regulärer Handel auf Xetra und in Frankfurt Für Xetra sowie die Börse Frankfurt ist der 25. Mai 2026 ein normaler Handelstag. Anleger können dort wie gewohnt Wertpapiere handeln. Verkürzte Zeiten bei Tradegate und Quotrix Bei einigen elektronischen Handelsplattformen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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