Engpässe rund um die neuen KI-Rechenzentren treiben Europas Halbleiterzulieferer kräftig an. Nach zum Teil sehr starken Kursanstiegen zählt jetzt die richtige Auswahl. Der KI-Boom hat in den vergangenen Wochen verstärkt die zweite Reihe der europäischen Halbleiterzulieferer erreicht. Gefragt sind vor allem Aktien von Unternehmen, die von den Engpässen der nächsten Ausbaustufe der KI-Infrastrukturwelle profitieren. Je leistungsfähiger KI-Chips werden, desto wichtiger werden auch die weniger sichtbaren Teile der Lieferkette: schnelle Speicher, komplexe Substrate, präzise Verbindungstechnik, engmaschige Qualitätskontrolle und Spezialmaschinen. Der erwartete und zum Teil auch schon klar erkennbare Nachfrageboom in diesen Segmenten wird an der Börse mit Hochdruck gespielt. Die Kurse laufen dabei gerade heiß. Wir ordnen das Ganze sachlich ein: Bei Suss Microtec stützen Rekordaufträge die KI-Story Suss Microtec liefert hierzulande unter den Nebenwerten eine der klarsten KI-Infrastrukturstorys. Die in Garching hergestellten Maschinen werden für die komplexe Verpackung und die Verbindung von Halbleitern mit besonders schnellen Speichern für KI-Beschleuniger (HBM-Speicher) benötigt. Im Q1 (7.5.) gab es zwar deutliche Einbußen beim Umsatz (-30%) und der EBIT-Marge (4,3% nach 18,0%), der Auftragseingang stieg mit 149,3 Mio. Euro (+70%) aber auf ein neues Rekordniveau. Der Konzern sprach dabei explizit von einer "deutlich höheren Nachfrage von Schlüsselkunden nach Lösungen, die in der Wertschöpfungskette von KI-Chipmodulen zum Einsatz kommen". Auch für die kommenden Monate rechnet der Vorstand mit einer sehr positiven Auftragslage, weshalb die Jahresziele (Umsatz: 425-485 Mio. Euro, Bruttomarge: 35-37%; EBIT-Marge: 8-10%) bestätigt wurden. Wir hatten bei der SDAX-Aktie (84,95 Euro; DE000A1K0235) im März zu Teilgewinnmitnahmen (+90%) geraten. Mittlerweile beträgt das Kursplus seit unserer Empfehlung im Oktober sogar schon 195%. Das 2026er-KGV liegt aktuell bei 42, der Gewinn je Aktie soll sich bis 2028 aber auch mehr als verdoppeln. Investierte Leser ziehen den Stoppkurs zunächst nur leicht von 36,00 Euro auf 40,00 Euro nach. Aufstockungen oder neue Investments bieten sich bei stärkeren Rücksetzern an. Akkumulieren Sie Suss Microtec bei 71,00 Euro. AT&S mit Verzehnfachung des Aktienkurses ...

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