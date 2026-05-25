Bitcoin News: US-Kongress will 1 Million BTC als strategische Reserve kaufen, doch der Kurs bleibt bei $77.000

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Der US-Kongress hat am 21. Mai 2026 einen Gesetzentwurf eingebracht, der den Aufkauf von einer Million Bitcoin über fünf Jahre vorsieht, und der Kurs hat sich kaum bewegt. BTC handelt heute bei $77.447, gerade einmal $185 über dem Vortag und rund 34.000 Dollar unter dem Niveau von vor einem Jahr. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,33 Billionen Dollar. Der ARMA-Gesetzentwurf, eingebracht von den Abgeordneten Nick Begich und Jared Golden mit 18 weiteren Unterstützern, sieht einen Kauf von 200.000 BTC pro Jahr vor, finanziert durch eine Neubewertung der US-Goldreserven. Die Reserve müsste mindestens 20 Jahre gehalten werden.

Bitcoin News: ARMA-Gesetzentwurf sieht 200.000 BTC pro Jahr vor, während die $76.000-Unterstützung hält

Die Abgeordneten Nick Begich und Jared Golden haben am 21. Mai den American Reserve Modernization Act of 2026 eingebracht, wie Benzinga berichtet. Der überparteiliche Gesetzentwurf wird von 18 weiteren Abgeordneten unterstützt und sieht den Aufkauf von bis zu 200.000 Bitcoin pro Jahr über fünf Jahre vor, um insgesamt eine Million BTC unter Bundesaufsicht zu bringen. Die Finanzierung soll durch eine Neubewertung der US-Goldreserven erfolgen, ohne weitere Steuergelder. Alle Bitcoin in der Reserve müssten mindestens 20 Jahre gehalten werden, und ein Verkauf wäre nur zur Tilgung der Staatsschulden erlaubt, die am Mittwoch die Schwelle von 39 Billionen Dollar überschritten hat. Die USA halten derzeit 328.372 BTC im Wert von über 25,5 Milliarden Dollar, die größte Position eines Nationalstaats weltweit. Vierteljährliche Proof-of-Reserve-Berichte und unabhängige Prüfungen sind im Entwurf vorgeschrieben.

Trotz dieser Bitcoin News bewegt sich der Kurs kaum. BTC handelt bei $77.447 laut BlockchainReporter, nach einem Wochentief bei $76.300 am 19. Mai. Die $76.000-Unterstützung wurde drei Wochen in Folge getestet und hat jedes Mal gehalten. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei $82.270 und hat den Kurs im Mai sieben Mal abgewiesen. Changelly prognostiziert einen Durchschnittskurs von $81.511 für Mai und bis zu $91.990 für Juni 2026.

Die Fear-and-Greed-Stimmung liegt bei 29. Ein Tagesschluss über $78.000 wäre der erste Schritt zurück Richtung $80.000, doch selbst mit dem ARMA-Gesetzentwurf als Rückenwind bleibt der Weg nach oben von $77.000 mathematisch begrenzt.

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Das Binance-Debüt ist das einzige Ereignis, das Presale-Einstiege in echte Marktpositionen verwandelt, und dieses Zeitfenster schließt sich bald.

Fazit

Die Bitcoin News zeigen ein solides Fundament aus dem ARMA-Gesetzentwurf und institutioneller Überzeugung, doch der Weg von $77.000 auf $100.000 ist ein Gewinn von 30 %, solide, aber kein Vermögensaufbau. Pepeto ist die Alternative für Investoren, die echte Vielfache suchen, bevor das Listing-Fenster sich schließt, denn sobald Binance den Handel eröffnet, ist der Presale-Einstieg weg. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem bereits über 10 Millionen Dollar gelandet sind, während BTC seitwärts lief, und jetzt einzusteigen bedeutet, sich dem Kapital anzuschließen, das sich zuerst bewegt hat.

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