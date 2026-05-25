The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.05.2026
ISIN Name
CA06368DTH75 BK MONTREAL 21/26
DE000DK0JTZ0 DEKA HPF MTN R2108
XS2390400633 ENEL F. INTL 21/26 MTN
XS2723577149 CARRIER GLOB 23/32 REGS
XS2629069498 EQUITABLE BK 23/26 MTN
DE000DJ9ALC9 DZ BANK IS.C389 24/26
XS1072438366 AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN
XS2339102878 ABSA GROUP 21/UND FLR
US04636NAA19 ASTRAZEN.FI. 21/26
CH0419041204 LIECHTEN.LB 19/26
XS2003499386 NORDEA BANK 19/26 MTN
XS2034629134 FEDEX 19/31
ES0627797931 EDP RENEWABLES -ANR-
DE000DDA0KC5 DZ BANK IS.A933 VAR
FR0013202892 CREDIT AGR. 16-26 MTN
US428291AN87 HEXCEL CORP. 17/27
CH0224396983 EIDGENOSSENSCHAFT 14-26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.05.2026
ISIN Name
CA06368DTH75 BK MONTREAL 21/26
DE000DK0JTZ0 DEKA HPF MTN R2108
XS2390400633 ENEL F. INTL 21/26 MTN
XS2723577149 CARRIER GLOB 23/32 REGS
XS2629069498 EQUITABLE BK 23/26 MTN
DE000DJ9ALC9 DZ BANK IS.C389 24/26
XS1072438366 AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN
XS2339102878 ABSA GROUP 21/UND FLR
US04636NAA19 ASTRAZEN.FI. 21/26
CH0419041204 LIECHTEN.LB 19/26
XS2003499386 NORDEA BANK 19/26 MTN
XS2034629134 FEDEX 19/31
ES0627797931 EDP RENEWABLES -ANR-
DE000DDA0KC5 DZ BANK IS.A933 VAR
FR0013202892 CREDIT AGR. 16-26 MTN
US428291AN87 HEXCEL CORP. 17/27
CH0224396983 EIDGENOSSENSCHAFT 14-26
© 2026 Xetra Newsboard