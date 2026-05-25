Der deutsche Aktienmarkt startet mit ordentlichem Rückenwind in den Pfingstmontag. Der Dax erobert dabei die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten zurück, die er zuletzt vor zweieinhalb Wochen nach unten verlassen hatte.Der Grund für den Optimismus liegt in Washington und Teheran. US-Präsident Donald Trump stellte am Wochenende ein baldiges Ende des Iran-Kriegs in Aussicht. Ein Rahmenabkommen sowie die Wiederöffnung der strategisch bedeutenden Straße von Hormus seien laut Trump "weitgehend" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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