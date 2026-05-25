Es war der 22. Mai 2010. Der Programmierer Laszlo Hanyecz hatte Hunger und eine Idee, die Finanzgeschichte schreiben sollte. In einem Internetforum bot er 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen der Kette Papa John's an. Damals entsprach das einem Gegenwert von etwa 41 Dollar. Heute, 16 Jahre später, feiert die Krypto-Gemeinde diesen "Bitcoin Pizza Day" als Geburtsstunde des digitalen Handels. Die Zahlen hinter diesem Geschäft sprengen mittlerweile jede Vorstellungskraft. Beim aktuellen Kurs sind diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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