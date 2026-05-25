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WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
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25.05.26 | 11:26
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Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
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7C SOLARPARKEN AG Chart 1 Jahr
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Dow Jones News
25.05.2026 10:03 Uhr
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(1)

PTA-DD: 7C Solarparken AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: 7C Solarparken AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

7C Solarparken AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Bayreuth (pta000/25.05.2026/09:30 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                   Steven De Proost 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                              Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                   7C Solarparken AG 
b)      LEI                                    529900SUURYOXKCQ6Z90 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments          Aktie 
        Kennung                                  DE000A11QW68 
b)      Art des Geschäfts                             Verkauf 
c)      Preis(e)                                 Volumen 
        1,90 EUR                                 777.467,04 EUR 
d)      Aggregierter Preis                            Aggregiertes Volumen 
        1,90 EUR                                 777.467,04 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                            21.05.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                             Außerhalb eines Handelsplatzes 
   5                      Zu veröffentlichende Erläuterung 
        Teilnahme am freiwilligen öffentlichen Angebot zum Rückkauf von Aktien

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779694200329 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2026 03:30 ET (07:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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