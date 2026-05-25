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Dow Jones News
25.05.2026 10:03 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Fest -Friedenshoffnung im Nahost-Konflikt sorgt für Kauflaune

DJ MÄRKTE ASIEN/Fest -Friedenshoffnung im Nahost-Konflikt sorgt für Kauflaune

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Sich mehrende Signale einer bevorstehenden Friedensvereinbarung im Nahost-Konflikt und die fortgesetzte Rally der Chipaktien an der Wall Street haben am Montag an den Börsen in Ostasien für Kauflaune gesorgt. Dazu trugen auch in der Folge deutlich fallende Ölpreise bei. Brent-Öl verbilligte sich um über 5 Prozent auf rund 98 Dollar je Fass, das niedrigste Niveau seit rund fünf Wochen.

Laut US-Präsident Donald Trump ist ein sogenanntes Memorandum of Understanding zur Wiederöffnung der Straße von Hormus "weitgehend ausgehandelt", was die Hoffnung auf eine Entspannung in dem inzwischen monatelangen Konflikt nährt. Allerdings ließ Trump dieser Aussage später die Warnung folgen, dass "keine Eile", bestehe, eine Vereinbarung abzuschließen. Die Meldungen sind auch deswegen weiter mit Vorsicht zu genießen, weil es offenbar im Hinblick auf das Atomwaffenprogramm des Irans noch immer keine Einigung gibt. Möglicherweise wird der Themenkomplex aber zunächst ausgeklammert.

In Tokio überstieg der Nikkei-225-Index erstmals die 65.000er Marke, aber auch der breitere Topix markierte Rekordhochs. Er stieg um 1,3 Prozent. In Shanghai zog der Composite-Index um 1,0 Prozent an, im australischen Sydney ging es um 0,4 Prozent nach oben. An den Börsen in Seoul und Hongkong konnten die Anleger nicht auf die jüngste Entwicklung reagieren, dort wird wegen Feiertagen nicht gehandelt.

Seeleute berichteten am Sonntag, dass einige festsitzende Schiffe bereits in Erwartung eines Abkommens Kurs auf die Straße von Hormus genommen hätten. Die Ausfahrt aus dem ölreichen Golf ist die Route für etwa 20 Prozent der weltweiten Erdölversorgung. Als Folge der Wiedereröffnung sinkende Ölpreise würden den globalen Inflationsdruck verringern, was wiederum positive Impulse für den privaten Konsum und die Unternehmensgewinne hätte. Außerdem dürfte es den Zentralbanken mehr Spielraum geben, von Zinserhöhungen abzusehen, und könnte möglicherweise sogar Zinssenkungsspekulationen wiederbeleben. Entsprechend sanken die Renditen der Anleihen im asiatischen Handel deutlich.

In Tokio verteuerten sich die Chipaktien Advantest und Renesas um 3,4 bzw. 6,3 Prozent. Tokyo Electron legten um 4,7 und Rohm um 9,5 Prozent zu, während Softbank Group 4,6 Prozent fester im Markt lagen. 

INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.692,00  +0,4    -0,3      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.081,05  +1,3   +15,8      08:00 
Kospi (Seoul)       Feiertag       +86,2 
Hang-Seng (Hongkong)    Feiertag       -0,1 
Shanghai-Composite     4.152,57  +1,0    +4,7      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.072,34  +0,1    +9,2      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.223,54  +1,0   -28,0      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.710,66  -0,1    +1,8      10:00 
 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Fr, 9:15 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1637  +0,3   1,1602     1,1603  -0,9 
EUR/JPY           184,96  +0,1   184,70     184,64  +0,5 
EUR/GBP           0,8632  -0,0   0,8633     0,8648  -1,0 
USD/JPY           158,94  -0,2   159,19     159,10  +1,5 
USD/KRW          1.513,44  -0,4  1.520,10    1.517,20  +5,1 
USD/CNY           6,7811  -0,2   6,7945     6,7972  -3,0 
USD/CNH           6,7817  -0,2   6,7969     6,8009  -2,8 
USD/HKD           7,8343  0,0   7,8343     7,8355  +0,7 
AUD/USD           0,7160  +0,5   0,7124     0,7129  +7,3 
NZD/USD           0,5869  +0,3   0,5849     0,5860  +2,0 
BTC/USD          77.369,78  +1,0 76.596,71    77.325,33 -11,8 
 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           91,32  -5,5   -5,28      96,60 
Brent/ICE           98,37  -5,0   -5,17     103,54 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.561,16  +1,2   52,43    4.508,73 
Silber            77,73  +3,0    2,24      75,49 
Platin           1.959,85  +1,9   37,05    1.922,80 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

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May 25, 2026 03:30 ET (07:30 GMT)

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