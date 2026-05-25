München (ots) -Der Umstieg auf ein Elektroauto wird 2026 wieder attraktiver. Mit der neuen staatlichen Kaufprämie können viele private Haushalte beim Kauf oder Leasing eines neuen Elektroautos deutlich entlastet werden. Je nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße sind staatliche Zuschüsse von bis zu 6.000 Euro möglich.Was viele dabei nicht wissen: Die staatliche Kaufprämie ist nicht die einzige Möglichkeit, mit einem Elektrofahrzeug finanziell zu profitieren. Wer ein reines Elektroauto besitzt, kann zusätzlich jedes Jahr die THG-Prämie beantragen. Die THG-Prämie ist eine jährliche Prämie für die CO2-Einsparungen eines Elektrofahrzeuges. Im Gegensatz zur Kaufprämie handelt es sich nicht direkt um eine staatliche Zahlung, sondern um einen gesetzlich regulierten privaten CO2-Handel, jedoch ebenfalls mit dem politischen Ziel, die Elektromobilität zu fördern. Genau hier kommt Quotlix ins Spiel.Quotlix macht die Beantragung der THG-Prämie besonders einfach. Fahrzeughalter laden ihre Zulassungsbescheinigung hoch, Quotlix übernimmt die weitere Abwicklung und nach erfolgreicher Prüfung wird die THG-Prämie ausgezahlt. Für viele E-Auto-Fahrer ist das eine einfache Möglichkeit, neben der staatlichen Kaufprämie auch jährlich von der eigenen Elektromobilität zu profitieren.Gerade durch die neue Kaufprämie rückt das Elektroauto für viele Haushalte wieder stärker in den Fokus. Wer sich 2026 für ein neues E-Auto entscheidet, sollte deshalb nicht nur auf den Kaufzuschuss achten, sondern auch die jährliche THG-Prämie einplanen. Denn während die Kaufprämie einmalig beim Fahrzeugerwerb unterstützt, kann die THG-Prämie jedes Jahr erneut beantragt werden.Quotlix unterstützt dabei sowohl private Fahrzeughalter als auch gewerbliche Kunden und Flotten. Der Ablauf ist bewusst schlank gehalten: Fahrzeugdaten einreichen, Prüfung abwarten und Prämie erhalten. So wird aus dem bürokratischen THG-Verfahren ein einfacher digitaler Prozess.Für E-Auto-Fahrer bedeutet das: Wer die neue staatliche Kaufprämie nutzt, sollte anschließend auch die THG-Prämie nicht liegen lassen. Mit Quotlix lässt sich dieser zusätzliche Vorteil unkompliziert sichern.Jetzt THG-Prämie mit Quotlix beantragen (https://quotlix.de)und zusätzlich zur staatlichen Förderung jedes Jahr profitieren.Pressekontakt:kontakt@quotlix.deOriginal-Content von: Quotlix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160132/6281117