LPREIS bricht ein: Neue Hoffnung auf Öffnung der Straße von Hormus

Der heutige Pfingstmontag, 25. Mai 2026, begann an den globalen Finanzmärkten mit einem kräftigen Rückgang der Ölpreise, einem starken Auftakt für die Wall-Street-Futures und Gewinnen auf dem Edelmetallmarkt. Diese Dynamik entfaltet sich an einem US-Feiertag (Memorial Day). Das gesamte Wochenende über gab es Signale, dass ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran greifbar nahe ist - obwohl Trump selbst einräumte, dass es vermutlich noch einige Tage dauern könnte. Auch wenn sich an der Realität noch nichts geändert hat, lebt der Markt wieder von der Hoffnung und reagiert deutlich auf eine potenzielle Wiederöffnung der Straße von Hormus.

- Brent Oil WKN: 967740| ISIN: XC0009677409 - Ticker: OIL

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