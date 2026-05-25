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Die europäischen Börsen und besonders der DAX (25.183) sind fest in den Montag gestartet (USA und GB bleiben heute geschlossen). Auch Japan (+2,8 %) haussiert (Empfehlungwert Kioxia im Aktionärsbrief aus letzer Woche heute + 14 %). Hintergrund sind Ölpreise im Brent unter 100 $. Es geht zunächst nicht um einen endgültigen Friedensvertrag, sondern eher um ein Memorandum / Zwischenabkommen.-60 Tage Verlängerung der Waffenruhe. In dieser Zeit soll die Straße von Hormus schrittweise wieder geöffnet werden.-Schrittweise Entminung der Straße von Hormus. Die blockierte Schifffahrt soll nach und nach normalisiert werden.-US-Blockade wird nur proportional gelockert. Also: Iran liefert, USA lockern. Nach dem Motto "trust but verify".-Iran soll über sein hochangereichertes Uran verhandeln. Im Raum steht, dass Teheran Bestände verdünnt, abgibt oder außer Landes bringt (wird vom Iran allerdings weiter dementiert)-Sanktionserleichterungen für Iran. Die USA könnten im Gegenzug Öl- und Petrochemie-Sanktionen zeitweise aussetzen und eingefrorene Vermögen teilweise freigeben.-Israel behält sich Eingriffe bei akuter Bedrohung vor. Laut FT soll Israel weiter gegen "unmittelbare Bedrohungen" handeln dürfen.Für mich wirkt die Vorfreude in Europa und Asien etwas überzogen. Die Handelsvolumina sind zudem überschaubar.Ihr Volker SchulzRedaktionsleiter (