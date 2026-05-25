Wuhan, China (ots) -Vom 20. bis 23. April 2026 fand in Wuhan und Jingzhou die Veranstaltung "Where the World Meets Jingchu: Chinese and International Cultural Figures Visit Hubei" statt. Mehr als zehn chinesische und internationale Kulturschaffende aus den Bereichen öffentliche Diplomatie, Übersetzung und Medien besuchten Wuhan und Jingzhou. Vor Ort tauchten sie in das historische Erbe, die kulturellen Traditionen und die technologischen Innovationen der Provinz Hubei ein und gewannen zugleich Einblicke in den groß angelegten Umweltschutz entlang des Jangtse sowie in den Wandel der städtischen Industrie. Gemeinsam diskutierten sie darüber, wie sich die Geschichten Hubeis und des Jangtse-Flusses international überzeugend erzählen lassen. Veranstaltet wurde das Programm von der Hubei Media Group, dem Yangtze River Culture International Communication Center und der CICG Academy of Translation and Interpretation; organisiert wurde es vom Hubei International Communication Center.Im Rahmen der Veranstaltung wurde zudem offiziell der "Reference Guide for Translating Jingchu Cultural Terminology" veröffentlicht. Der gemeinsam von der Hubei Media Group, dem Yangtze River Culture International Communication Center und der CICG Academy of Translation and Interpretation erarbeitete Leitfaden stellt zentrale Elemente der Jingchu-Kultur systematisch vor, darunter die Chu-Kultur, die Kultur der Drei Reiche, revolutionäres Erbe, die Kultur des Jangtse-Flusses, historische Persönlichkeiten, kulturelles Erbe, bedeutende nationale Errungenschaften sowie moderne Technologien. Mit 50 repräsentativen Kulturbegriffen aus Jingchu dient der Leitfaden sowohl als "Wörterbuch" zur Übersetzung kultureller Symbole Jingchus als auch als praktisches Instrument, um die Geschichten von Jingchu und Hubei internationalen Zielgruppen wirksam zu vermitteln und so durch präzise Übersetzungen ein besseres Verständnis für Jingchu und China zu fördern.Die Delegation besuchte außerdem das Provinzmuseum Hubei, das Hubei Humanoid Robot Innovation Center, die Voyah Automotive Technology Co., Ltd., das Jingzhou-Museum, das Jingchu Intangible Cultural Heritage Skills Inheritance Institute sowie den Shashi Wharf Cultural and Creative Park. Durch diese Besuche erhielt die Delegation Einblicke in die neuesten Entwicklungen technologischer Innovationen, verfolgte die kulturellen Wurzeln der Chu-Kultur und erlebte den besonderen Reiz des immateriellen Kulturerbes. So entstand ein intensiver Eindruck von der reichen Geschichte, der kulturellen Identität und der zeitgenössischen Dynamik Jingchus.Die Veranstaltung zielte darauf ab, durch Austausch und gegenseitiges Lernen zwischen unterschiedlichen Zivilisationen die kreative Transformation und innovative Weiterentwicklung der Jingchu-Kultur zu fördern.Pressekontakt:Kontakt: Wen YunE-Mail: 1324630775@qq.comOriginal-Content von: Hubei International Communication Center , übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182620/6281128