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VT Markets erweitert sein Angebot um 39 US-Aktien und ETFs aus den Bereichen KI, Raumfahrt und Energie



25.05.2026 / 11:05 CET/CEST

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SYDNEY, 25. Mai 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets , eine führende globale Multi-Asset-Handelsplattform, hat sein Produktangebot um 39 neue US-Aktien und ETFs erweitert. Damit umfasst das Gesamtangebot nun mehr als 500 an US-Börsen gelistete Aktien und ETFs.

Die neuesten Ergänzungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich die globalen Märkte zunehmend auf thematische und makroökonomisch geprägte Handelschancen ausrichten. Besonders stark ist das Marktinteresse an künstlicher Intelligenz (KI), Energieinfrastruktur, Halbleitern und regionalen Wachstumsmärkten. Privatanleger suchen außerdem nach gezielteren Anlagemöglichkeiten jenseits klassischer Blue-Chip-Aktien, da sich die Marktdynamik auf mehrere Sektoren ausweitet.

Das erweiterte Angebot umfasst Unternehmen aus den Bereichen KI-Infrastruktur, kommerzielle Raumfahrttechnologie, optische Kommunikation, Halbleiterfertigung, saubere und nukleare Energie sowie geopolitisch bedingte Verteidigungsausgaben. Mehrere Neuzugänge spiegeln außerdem die zunehmende Verschiebung von verbraucherorientierten KI-Narrativen hin zur Infrastruktur wider, die den Einsatz von KI ermöglicht. Dazu gehören optische Netzwerke, Stromerzeugung und Ausrüstung zur Unterstützung des großflächigen Ausbaus von Rechenzentren.

Zu den hervorgehobenen Neuzugängen gehören Arm Holdings (ARM), AppLovin (APP), ASML Holding (ASML), AST SpaceMobile (ASTS), Constellation Energy (CEG), Circle Internet Group (CRCL), Rocket Lab (RKLB) und Galaxy Digital (GLXY).

Die Einführung umfasst außerdem regionale und thematische ETFs mit Fokus auf China, Japan, Indien, Südkorea, Brasilien und US-Staatsanleihen. Damit erhalten Anleger angesichts sich wandelnder globaler Marktbedingungen breitere Möglichkeiten, sich in makroökonomischen und zinsbezogenen Themen zu positionieren.

Mit der jüngsten Erweiterung stärkt VT Markets sein Multi-Asset-Angebot weiter im Einklang mit den Sektoren und Trends, die 2026 die Entwicklung der globalen Märkte bestimmen. Zugleich bleibt das Unternehmen seinem Ziel verpflichtet, Anlegern weltweit ein erstklassiges Handelserlebnis und innovative Produkte zu bieten.

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