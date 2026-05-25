Der Bitcoin-Kurs bleibt nach den jüngsten geopolitischen Spannungen weiter unter Druck, zeigt im Bereich rund um 75.000 US$ aktuell allerdings erste Stabilisierungssignale. Gleichzeitig bauen sich laut Order-Flow-Daten wieder mehr Dynamik und Kaufinteresse im Markt auf. Auch mögliche Fortschritte rund um einen Friedensdeal zwischen den USA und dem Iran sorgen zuletzt wieder für etwas Hoffnung an den Finanzmärkten. Bitcoin verteidigt wichtige Unterstützungszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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