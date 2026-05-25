Die Renk-Aktie hat seit dem 13. Mai rund +20% zugelegt und hat damit einen eindrucksvollen Turnaround hingelegt. Nach der vorherigen Konsolidierung hellt sich das Chartbild zunehmend auf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Renk-Aktie Die Renk-Aktie befand sich nach der starken Rallye im Jahr 2025 zuletzt in einer starken Korrekturphase und erreichte am 13. Mai ein 12-Monatstief. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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