Zossen (ots) -Mit der Mängelmelder App "Du bist Dein Ort" wird digitale Bürgerbeteiligung einfacher denn je. Die Plattform ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern, Schäden und Missstände im öffentlichen Raum schnell, anonym und unkompliziert direkt an zuständige Stellen zu melden. Ob Schlaglöcher, illegale Müllablagerungen, defekte Straßenlaternen oder Vandalismus - die App verbindet Kommunen und Bevölkerung auf direktem Weg. Natürlich ist die App im Play Store für Android Geräte sowie im App Store für Apple Geräte verfügbar.Die Nutzung der App ist bewusst einfach gehalten: Nutzer fotografieren den Vorfall, ergänzen eine kurze Beschreibung und der Standort wird automatisch per GPS erfasst. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Dadurch können Meldungen innerhalb weniger Sekunden erstellt werden. Gleichzeitig bleibt die Privatsphäre der Nutzer geschützt, da Meldungen anonym erfolgen können. Push-Benachrichtigungen sorgen dafür, dass wichtige Neuigkeiten sofort auf dem Smartphone erscheinen.Auch technisch entwickelt sich die Anwendung kontinuierlich weiter. Neue Updates ermöglichen unter anderem das Offline-Erstellen von Meldungen, die automatisch versendet werden, sobald wieder eine Internetverbindung besteht. Zusätzlich wurde die Bedienung vereinfacht und die Barrierefreiheit verbessert.Die App ist deutschlandweit verfügbar und bereits tausendfach im Einsatz. Nutzerbewertungen heben insbesondere die einfache Bedienung sowie den direkten Beitrag zur Verbesserung des eigenen Wohnumfeldes hervor. Zudem können Nutzer den Bearbeitungsstatus ihrer Meldungen transparent verfolgen.Für Kommunen & Gemeinden ist die Plattform ebenfalls kostenlos nutzbar. Diese kann als Schnittstelle für zufriedene Bürger genutzt werden. Sie kann einen wichtigen Teil dazu beitragen, Städte und Gemeinden sauber und ordentlich zu halten. Im Dialog mit den Bürgern und Einwohnern kann so eine lebenswertere und saubere Umgebung realisiert werden.Neben der klassischen Mängelmeldung bietet die App weitere Funktionen für moderne Bürgerkommunikation. Kommunen können Informationen, Veranstaltungen oder Umfragen direkt an Bürgerinnen und Bürger übermitteln.Pressekontakt:Avasome Softwareentwicklunginfo(at)avasome.deOriginal-Content von: Avasome Softwareentwicklung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182621/6281133