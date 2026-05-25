© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAINur wer kurzfristige Verluste akzeptiert und aushält, kann langfristig mit hohen Renditen rechnen. Das Handelsblatt hat drei Musterdepots für mutige ETF-Anleger unterschiedlichen Alters entworfen. Nix für Angsthasen!Wer bei roten Börsenkursen nicht sofort nervös wird, hat einen entscheidenden Vorteil: Zeit. Denn wer Schwankungen aushält, kann langfristig stärker in Aktien investieren und so die Chance auf ein größeres Vermögen erhöhen. Die entscheidende Frage lautet daher: Wie offensiv darf ein ETF-Depot sein, ohne ein Klumpenrisiko zu darstellen? Eine mögliche Antwort ist ein breit gestreutes ETF-Depot für Mutige. Es setzt je nach Lebensphase stark auf Aktien, ergänzt später aber zunehmend …Den vollständigen Artikel lesen
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