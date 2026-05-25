Die Krypto-Börse Coinbase gibt sich im Wettbewerb mit der klassischen Finanzwelt gelassen. Trotz der wachsenden Präsenz von Schwergewichten wie BlackRock oder Fidelity sieht das Management keine Gefahr für das eigene Geschäftsmodell. Katie Harries, Head of Policy für Europa bei Coinbase, betonte in einem Interview, dass die zunehmende Beteiligung großer Finanzinstitute den Markt insgesamt stärke. Ihr Argument: Eine steigende Flut hebt alle Boote.Hinter der demonstrativen Zuversicht stehen jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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