An dem Programm haben bisher über 1.100 Start-ups aus mehr als 50 Ländern teilgenommen, woraus 26 Pilotprojekte hervorgegangen sind.

Die Barilla Group hat die Bewerbungsphase für die Ausgabe 2026 von "Good Food Makers" eröffnet, ihrem globalen Open-Innovation-Programm, das darauf abzielt, gemeinsam mit Start-ups und Innovatoren neue innovative Lösungen zu entwickeln und in realen industriellen Umgebungen zu testen.

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Seit seinem Start im Jahr 2019 hat das Programm mehr als 1.100 Start-ups aus über 50 Ländern einbezogen, was zu 26 Pilotprojekten geführt hat; dank der von den Alumni des Programms entwickelten Lösungen sind derzeit über 20 Projekte aktiv. Dies unterstreicht die Rolle des Programms als konkrete Plattform für industriell skalierbare Innovation.

Die Ausgabe 2026 findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen statt, nach dem Start von BITE (Barilla Innovation Technology Experience), dem neuen Innovationszentrum, das sich der Entwicklung der nächsten Generation von Lebensmittelprodukten widmet. Vor diesem inspirierenden Hintergrund bestätigt sich Good Food Makers dank der Zusammenarbeit mit Start-ups und Innovatoren als einer der wichtigsten Hebel für Forschung und Entwicklung sowie für Aktivitäten zur gemeinsamen Wertschöpfung bei Barilla.

"Mit Good Food Makers investieren wir weiterhin in ein Open-Innovation-Modell, das messbare und skalierbare Auswirkungen erzielen kann", sagte Laurette Defranco, Leiterin für Open Innovation IP Rights bei Barilla. "Die Zusammenarbeit mit Start-ups ist ein wichtiger Beschleuniger, um Lösungen zu testen, die entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette Mehrwert schaffen von der Produktentwicklung über industrielle Prozesse bis hin zum Kundenerlebnis."

Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit Almacube, einem italienischen Open-Innovation-Hub, entwickelt und findet nun zum achten Mal statt. Nach einer "2025 Ecosystem Edition", an der auch Partner aus der Lieferkette beteiligt waren, kehrt es nun zu seinem ursprünglichen Format zurück, wobei Barilla als alleiniger Träger fungiert.

Bewerbungen sind vom 25. Mai bis zum 10. Juli 2026 möglich und richten sich an Start-ups und innovative Unternehmen, die daran interessiert sind, ihre Lösungen im Rahmen eines strukturierten Co-Design-Programms zu testen.

Ein Programm, das auf realer industrieller Umsetzung basiert

Ausgewählte Unternehmen nehmen an einer achtwöchigen Co-Entwicklungsphase teil, die mit einem persönlichen Kick-off am Barilla-Hauptsitz in Parma beginnt, um gemeinsam mit internen Teams den Projektumfang und die Ziele zu definieren. Das Programm wird dann remote mit der Entwicklung eines Proof of Concept fortgesetzt und gipfelt in einem Demo Day, an dem die Ergebnisse der Barilla-Führung präsentiert werden.

Die Teilnehmer erhalten Zugang zu realen Betriebsdaten, industriellen Anwendungsfällen und direkter Zusammenarbeit mit Barilla-Teams, wodurch die Grundlage für eine umfassendere, kooperative Beziehung geschaffen wird.

Schwerpunktbereiche für 2026

Barilla sucht nach Lösungen in drei Schlüsselbereichen:

Next-Gen Smart Onboarding : intelligente Lernplattformen zur Verbesserung des technischen Onboardings durch skalierbare, rollenbasierte und intelligente Lernpfade

: intelligente Lernplattformen zur Verbesserung des technischen Onboardings durch skalierbare, rollenbasierte und intelligente Lernpfade Redefining Everyday Meals : gebrauchsfertige Mahlzeitenlösungen (tiefgekühlt oder gekühlt), die auf sich wandelnde Konsumgewohnheiten und neue Essensanlässe abgestimmt sind

: gebrauchsfertige Mahlzeitenlösungen (tiefgekühlt oder gekühlt), die auf sich wandelnde Konsumgewohnheiten und neue Essensanlässe abgestimmt sind Mood Boost in Motion: neue Lösungen für Snacks und Mini-Mahlzeiten, die das emotionale Wohlbefinden und die kognitive Leistungsfähigkeit fördern

Vom Pilotprojekt zur Serienreife: Auswirkungen in der Praxis

Mehrere im Rahmen von Good Food Makers entwickelte Kooperationen wurden bereits in großem Maßstab umgesetzt. Dazu gehören Lösungen für die Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette, die mittlerweile bei über 400 Millionen Gläsern Barilla-Pesto zum Einsatz kommen, sowie digitale Plattformen für das operative Wissensmanagement, die an mehreren Produktionsstandorten eingeführt wurden und die Effizienz sowie den internen Wissensaustausch verbessern.

Bewerbungen sind möglich unter: www.goodfoodmakers.it

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