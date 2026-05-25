EQS-News: Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
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"NUR FÜR MEDIZINISCHE UND PHARMAZEUTISCHE FACHMEDIEN"
FLORENZ, Italien und NEW YORK, 25. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Menarini Group ("Menarini"), ein international führendes Pharma- und Diagnostikunternehmen, und Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten transformative onkologische Behandlungen anzubieten, gaben bekannt, dass neue Daten zu Elacestrant und Tagraxofusp auf der Jahrestagung 2026 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt werden.
Es werden neue Daten zur Sicherheit und vorläufigen Wirksamkeit von Elacestrant in Kombination mit Capivasertib bei Patientinnen mit ER+/HER2- PI3K/AKT/PTEN-verändertem metastasiertem Brustkrebs (mBC) aus der Phase-1/2-Studie ELEVATE vorgestellt. Weitere Einzelheiten zu laufenden Studien über die Kombination von Elacestrant im fortgeschrittenen Stadium werden mitgeteilt: ADELA (zulassungsrelevante Phase-3-Kombination mit Everolimus); ELECTRA (Phase-1b/2-Kombination mit Abemaciclib bei Patienten mit Hirnmetastasen); und CAPELA (Phase-2-Kombination mit Capecitabin). Schließlich wird ein aktueller Bericht über die ELEGANT-Studie, die Elacestrant als adjuvante Behandlung bei knotenpositivem Brustkrebs im Frühstadium mit hohem Rezidivrisiko untersucht, auf dem Kongress vorgestellt werden.
Ebenfalls zur Präsentation angenommen wurden neue Phase-2-Daten zur Tagraxofusp-Kombination bei Patienten mit blastischen plasmazytoiden dendritischen Zellneoplasien (BPDCN), die von Naveen Pemmaraju, MD, Professor, Abteilung für Leukämie, Division of Cancer Medicine, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, vorgestellt werden. Darüber hinaus wird Stemlines Partner, Karyopharm Therapeutics, einen aktuellen Vortrag über die Phase-3-Studie SENTRY mit Selinexor bei JAKi-naiven Patienten mit Myelofibrose (MF) halten. Selinexor wird in den USA von Karyopharm Therapeutics und in der EU von Stemline vermarktet.
"Die umfangreichen Onkologiedaten, die präsentiert werden und sowohl solide Tumore als auch hämatologische Malignome umfassen, unterstreichen unser Engagement, die am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten mit hohem ungedecktem Bedarf anzugehen", sagte Elcin Barker Ergun, CEO der Menarini Group. "Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Beschleunigung von Innovationen, um transformative, zielgerichtete Therapien bereitzustellen, die den Patienten und den Gesundheitsgemeinschaften, die sich um sie kümmern, bedeutende Fortschritte bieten".
Weitere Einzelheiten zu den bevorstehenden Präsentationen finden Sie unten:
Über das klinische Entwicklungsprogramm von Elacestrant
Um VERMUTETE NEBENWIRKUNGEN zu melden, kontaktieren Sie Stemline Therapeutics, Inc.
Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Elacestrant finden Sie unter https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/orserduproduct-info
Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Selinexor finden Sie unter https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nexpovioproduct-info
Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Tagraxofusp finden Sie unter https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/elzonrisproduct-info
Über die Menarini-Gruppe
Informationen zu Stemline Therapeutics Inc.
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25.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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