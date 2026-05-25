Xiaomi öffnet die Bücher und Anleger blicken auf eine wichtige Zahlenvorlage. Analysten rechnen für das abgelaufene Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,197 CNY und einem Umsatz von 100,11 Milliarden CNY. Entscheidend wird, ob der Konzern trotz schwächerer Erwartungen eine überzeugende Perspektive liefern kann.Xiaomi Aktie vor wichtiger Bewährungsprobe Die Xiaomi Aktie rückt vor der anstehenden Ergebnisveröffentlichung in den Fokus. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de