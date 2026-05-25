

EQS-Media / 25.05.2026 / 14:23 CET/CEST

ISTANBUL, TÜRKEI - ( EuropeNewswire.net ) -- Das landwirtschaftliche Nanotechnologieunternehmen ANT Systems hat mit der industriellen Produktion von NANOTERN begonnen, einem biologisch abbaubaren, zellulosebasierten Wasserspeichermaterial, das für Dürrebedingungen entwickelt wurde, teilte das Unternehmen am Samstag mit. Mit Hauptsitz in Den Haag über ANT Systems Holding B.V. und Forschung und Produktion in Istanbul hat das Unternehmen bisher etwa 5 Millionen US-Dollar gesammelt und schätzt sein Technologieportfolio auf mehr als 30 Millionen US-Dollar.



ANT Systems



NANOTERN, das bereits in den Vereinigten Staaten, Südamerika, den Golfstaaten und Teilen Afrikas verwendet wird, wird in einer neuen Anlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Jahr in Istanbul hergestellt. Ähnliche Superabsorptions- und kontrollierte Freisetzungstechnologien werden von großen globalen Agrarunternehmen entwickelt, aber die meisten befinden sich noch im Labor- oder Pilotstadium. ANT Systems bezeichnet sich selbst als erster und einziger Hersteller, der solches patentgeschütztes Material im industriellen Maßstab mit feldvalidierten Ergebnissen herstellt.



NANOTERN nimmt bis zu das 1.800-fache seines eigenen Gewichts Wasser auf und gibt es bei Bedarf an den Boden zurück, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die Technologien des Unternehmens konzentrieren sich auf die Regulierung natürlicher Ressourcen und landwirtschaftlicher Betriebsmittel Wasser, Düngemittel und Pflanzenschutzstoffe und es heißt, das Material könne den Bewässerungsverbrauch um bis zu 50 Prozent senken und die Erträge um bis zu 25 Prozent steigern. Die Landwirtschaft macht laut Daten der Vereinten Nationen etwa 70 Prozent des weltweiten Süßwasserverbrauchs aus, und der kombinierte globale Markt für superabsorbierende und kontrolliert freigesetzte landwirtschaftliche Technologien wird voraussichtlich innerhalb des nächsten Jahrzehnts über 30 Milliarden US-Dollar betragen.



ANT Systems hält globale Patentrechte an sieben Nano-Biotechnologien unter NANOTERN, ANTIMIC AGRO und INSEASE, die über 15 Jahre Forschung an der Sabanci-Universität in Istanbul entwickelt wurden von biologisch abbaubaren SAPs, schwermetallfreien Desinfektionsmitteln, nanomaßstäblichen Verkapselungen bis hin zu intelligenten Treibhausfolien.



Can Yurdakul, Mitbegründer und CEO von ANT Systems, sagte: "Der eigentliche Durchbruch ist nicht, weniger Wasser zu verbrauchen sondern es zu verwalten. Wir haben ein Material gebaut, das Wasser im Boden hält und es bei Bedarf an die Pflanze zurückführt. In Regionen, in denen der Zugang zu Wasser darüber entscheidet, ob eine Ernte überlebt, handelt es sich nicht mehr um ein landwirtschaftliches Produkt; Es ist ein Instrument der Ernährungssicherheit und wir produzieren es im industriellen Maßstab, während der Großteil der Welt noch im Labor ist."

Professor Yusuf Menceloglu, Mitgründer und Chief Technology Officer, sagte: "Der Grund, warum diese Produkte nano sind, ist einfach: Mit weniger Material erzielt man effektivere Ergebnisse."



Güler Sabanci, Vorsitzender der Sabanci Stiftung und Investor im Unternehmen, sagte: "Im Angesicht der Klimakrise und des Wasserstresses, den wir erleben, können wir uns nur auf Technologie und wissenschaftlich fundierte Forschung verlassen."



Über ANT-Systeme

Agricultural Nano Technology Systems (ANT Systems) ist ein wegweisendes Deep-Tech-Unternehmen für landwirtschaftliche Nanotechnologie, das fortschrittliche, wissenschaftlich gestützte Lösungen für nachhaltige globale Landwirtschaft entwickelt. Mit Hauptsitz in Den Haag, Niederlande, mit erstklassiger F&E- und Produktionsinfrastruktur in der Türkei, arbeitet das Unternehmen an der Schnittstelle von Materialwissenschaft und klimaresistenter Landwirtschaft. ANT Systems adressiert kritische globale Herausforderungen, darunter Süßwasserknappheit, Bodendegradation und Ernährungssicherheit.



QUELLE: ANT Systems





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Emittent/Herausgeber: ANT Systems Holding B.V.

Schlagwort(e): Forschung/Technologie



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