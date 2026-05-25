Der Optimismus am Krypto-Markt kühlt merklich ab. Nach sechs verlustreichen Tagen in Folge stehen die US-Spot-Bitcoin-ETFs kurz davor, ihre gesamte Jahresbilanz für 2026 ins Minus zu drehen. Der Grund: Massive Abflüsse belasten die Kurse und nähren Zweifel an der langfristigen Dynamik der institutionellen Nachfrage.Allein am vergangenen Freitag blutete der Markt deutlich aus. Rund 105,2 Millionen Dollar zogen Investoren aus den Bitcoin-Fonds ab. Besonders hart traf es die Branchenriesen. Der iShares ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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